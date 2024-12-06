MacMagazine no Ar #609: novos Macs no Brasil, “iPhone 17 Pro” e dobrável, HomePod com tela e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 609ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
- Marcelo Melo [@marcelodemelo]
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:05:42MacBooks Pro com os chips da família M4 são homologados pela Anatel
00:12:01Leaker discorda que “iPhones 17 Pro” deixarão de usar titânio no chassi
00:21:41iPhone dobrável será no estilo “fold” (e não “flip”), aposta Ross Young
00:36:14Amazon lista iPhone 14 Plus entre os mais vendidos durante a Black Friday no Brasil
00:43:25Suposto HomePod com tela é “adiado” mais uma vez, diz Kuo
01:01:18Apple Music libera o Replay 2024 com sua retrospectiva musical do ano
01:12:42Encerramento
Gravação ao vivo
Gravação: 5 de dezembro de 2024
Duração: 1h15min40
Trilha sonora: Greta Van Fleet