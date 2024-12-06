Navegue

Leitura de 2 minuto

MacWhisper 11 chega com novo visual, mais serviços de IA e mais

Bruno Cardoso
06/12/2024 • 13:20
MacWhisper 11

O utilitário MacWhisper, que usa inteligência artificial para gerar transcrições de áudio, chegou recentemente à sua 11ª versão, a qual introduziu um novo visual e mudanças focadas em uma maior privacidade, entre outras novidades.

Usuários do aplicativo que o atualizaram nos últimos dias notaram a adição de uma nova barra lateral ao app, que dá acesso rápido a opções como configurações de exibição, prompts de IA, traduções, informações de transcrições e alto-falantes.

Há também controles que permitem alterar não só a aparência das transcrições, mas também seu tamanho. Como é possível notar nas imagens, agora é possível, entre outras coisas, alterar a cor das transcrições e acessar ajustes de preenchimento.

A opção de ditado — um dos melhores recursos do MacWhisper — está agora ainda mais acessível. Isso porque se tornou possível acessá-la diretamente da barra de menus do macOS, acelerando ainda mais esse processo. Você continua podendo reescrever o que acabou de ser ditado com IA, inclusive.

O app também suporta agora nove serviços de IA diferentes, indo desde o ChatGPT (da OpenAI) e o Claude (Anthropic) até opções que rodam localmente, como o LM Studio e o Ollama, garantindo uma maior privacidade. A ideia aqui é que o usuário “converse” com suas transcrições e também crie resumos de tudo o que foi dito em um áudio.

O MacWhisper 11 já está disponível para todos. Alvo de uma promoção de Black Friday, o utilitário, que normalmente sai por US$50 na sua versão Pro, ainda pode ser adquirido pelo preço promocional de US$30 por esse link.

As notas de liberação completas da nova versão podem ser conferidas nessa página.

via 9to5Mac

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
