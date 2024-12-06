Modem 5G da Apple deverá superar o da Qualcomm só em 2027

Já há vários anos em desenvolvimento e cercado de expectativas (além de percalços), o modem da Apple está em vias de ser anunciado e lançado oficialmente — algo que deverá ocorrer no ano que vem. Mais do que um triunfo para a Maçã, o componente também fará com que ela comece a se desprender da Qualcomm, uma das suas principais fornecedoras.

Conforme corroborado hoje pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), o primeiro modem da companhia deverá integrar o próximo iPhone SE, cujo lançamento é esperado para o primeiro semestre do ano que vem. Ademais, o componente alimentará a próxima geração do iPad de entrada, também esperada para 2025.

No entanto, Gurman cita que o primeiro componente do tipo (com o codinome D23 ) não será tão avançado quanto os atuais modems da Qualcomm — tanto que ele será usado em dispositivos de entrada, seguido por novas versões (mais avançadas). Segundo ele, a Apple espera ultrapassar a tecnologia da Qualcomm até 2027.

Isso porque, ao contrário da tecnologia de ponta da Qualcomm, o primeiro modem da Apple não suportará a tecnologia 5G mmWave — que teoricamente pode lidar com velocidades de download de até 10Gbps. Em vez disso, o componente da Apple dependerá do padrão sub-6GHz.

O componente inaugural da gigante de Cupertino também poderá combinar simultaneamente bandas de até quatro operadoras (para aumentar a capacidade e as velocidades da rede). Os modems da Qualcomm, por outro lado, podem suportar seis ou mais operadoras ao mesmo tempo.

Ainda de acordo com Gurman, a Apple vem testando o novo modem em centenas de dispositivos distribuídos para funcionários globalmente. Ela também tem feito testes de garantia de qualidade com suas operadoras parceiras ao redor do mundo.

Performance e vantagens

Alegadamente, o primeiro modem da Maçã atingiu velocidades de download de cerca de 4Gbps — menos do que as velocidades máximas oferecidas por modems da Qualcomm (não mmWave).

Em qualquer caso, o primeiro modem da Apple terá outras vantagens, como o fato de estar firmemente integrado aos processadores projetados pela Apple — o que melhorará sua eficiência energética, bem como oferecerá melhor suporte a recursos no dispositivo para conexão a redes de satélite.

A empresa também está planejando incluir suporte a DSDS . Isso permitirá conexões de dados em ambos os cartões SIM quando um usuário estiver usando dois números de telefone em seu dispositivo.

Gurman trouxe ainda a informação de que o modem da Apple funcionará com outro novo componente proprietário da companhia: um sistema front-end de radiofrequência, ou RFFE, chamado Carpo, que ajuda os dispositivos a se conectarem a redes celulares.

Próximas iterações

Com relação às futuras versões mais avançadas do modem que citamos acima, Gurman prevê que, em 2026, a Apple se aproximará das capacidades da Qualcomm com seu modem de segunda geração, que começará a aparecer em produtos de ponta. Espera-se que esse chip (codinome “Ganymede”) entre na linha do “iPhone 18”, bem como em iPads topos-de-linha, em 2026-27.

A diferença desse modem para o modelo anterior é que ele adicionará suporte ao mmWave, possibilitando velocidades de download de 6Gbps, agregação de seis linhas ao usar sub-6GHz e agregação de oito portadoras ao usar mmWave.

Em 2027, a Apple pretende lançar o seu terceiro modem (codinome “Prometheus”). É com ele que a empresa pretende superar o desempenho dos componentes da Qualcomm. Ele também terá suporte a redes de satélite de próxima geração.

Por fim, Gurman indica que a Apple está discutindo a fusão do seu modem e do processador principal em um único componente, o que abrirá caminho para uma miríade de possibilidades em seus dispositivos.