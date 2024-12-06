Novo Mac mini poderia ter um design ainda menor, dizem executivas da Apple

O novo Mac mini é uma prova de que a Apple continua se reinventando. O modelo ganhou um design mais compacto, portas frontais e melhorias internas que fazem diferença no dia a dia do usuário.
Além disso, a máquina traz inovações sustentáveis que mostram o esforço da empresa com o meio ambiente. Em entrevista à Fast Company, Kate Bergeron (vice-presidente de engenharia de hardware) e Sophie Le Guen (do time de marketing do Mac) contaram detalhes sobre o desenvolvimento do novo modelo.
Segundo Bergeron, a equipe chegou a testar um design ainda mais compacto, mas foi necessário encontrar um equilíbrio para manter o desempenho e atender às expectativas dos usuários.
“Os designers inicialmente nos apresentaram algo que era provavelmente pequeno demais para o que queríamos”, explicou. Essa redução foi ajustada para acomodar o chip M4 Pro, que exige um sistema de resfriamento eficiente, além de atender às demandas de profissionais que buscam potência em um equipamento compacto.
Uma outra mudança bastante comentada foi a inclusão de portas frontais, algo que veio diretamente dos pedidos dos usuários. Antes, muitos precisavam girar o aparelho para acessar as portas traseiras, o que não era nada prático.
Outra novidade foi o botão de energia reposicionado para a parte inferior do aparelho, uma solução que Bergeron descreveu como um “compromisso necessário” para priorizar a conectividade e a organização interna.
Bergeron enfatizou que o novo design foi projetado para oferecer valor e durabilidade ao longo dos anos. Embora não tenha dado detalhes sobre os próximos passos da linha, a Maçã parece confiante de que o redesign do Mac mini marcará um novo capítulo.
