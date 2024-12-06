Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
charnsitr / Shutterstock.com
Ícone do app Find My (Buscar) em iPhone

O que fazer se o app Buscar não estiver funcionando [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
06/12/2024 • 07:30
Leitura de 2 minuto

O aplicativo Buscar (Find My) permite que você busque por seus itens pessoais como AirTags, iPhones e AirPods, além de também compartilhar a sua localização com amigos e familiares, por exemplo.

Publicidade

Mesmo sendo tão útil para localizar os mais diversos aparelhos e pessoas, nem sempre esse app funciona como deveria. Se esse é o seu caso, nós separamos algumas dicas bem úteis para resolver isso, confira! 😊

  • Sempre verifique se você está conectado à internet, seja por uma rede Wi-Fi ou usando os seus dados celulares (3G/4G/5G).
  • Caso esteja usando a rede celular, veja se o app Buscar pode usá-la. Abra os Ajustes no iPhone (ou iPad Wi-Fi + Cellular), toque em “Celular”, “Mostrar Tudo” e veja se “Buscar” está ativado.
  • Desative o Buscar e ative-o novamente, indo até os Ajustes, tocando no seu nome (no topo da tela), indo até “Buscar”, “Buscar iPhone [ou iPad]” e desative-o para ativá-lo de novo em seguida. Lembre-se que, caso esteja com a Proteção de Dispositivo Roubado ativada, isso não poderá ser feito de forma imediata.
  • Verifique se os serviços de localização estão ativados, indo até Ajustes » Privacidade e Segurança » Serviços de Localização. Na mesma tela, selecione “Buscar” mais abaixo e veja se “Durante o Uso do App” e “Localização Precisa” também estão ativados.
  • Redefina os ajustes de rede, indo até Ajustes » Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad] » Redefinir » Redefinir Ajustes de Rede. Observe, porém, que isso exigirá que você reconecte-se manualmente às suas redes Wi-Fi.

Depois dessas dicas, o seu problema foi resolvido? 🙂

via Lifewire

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Justiça derruba medida preventiva do Cade que mudaria a App Store no Brasil
Próx. Post

Como marcar os seus AirPods como perdidos
Posts relacionados