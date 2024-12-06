O que fazer se o app Buscar não estiver funcionando [iPhone e iPad]

O aplicativo Buscar (Find My) permite que você busque por seus itens pessoais como AirTags, iPhones e AirPods, além de também compartilhar a sua localização com amigos e familiares, por exemplo.

Publicidade

Mesmo sendo tão útil para localizar os mais diversos aparelhos e pessoas, nem sempre esse app funciona como deveria. Se esse é o seu caso, nós separamos algumas dicas bem úteis para resolver isso, confira! 😊

Sempre verifique se você está conectado à internet, seja por uma rede Wi-Fi ou usando os seus dados celulares (3G/4G/5G).

Caso esteja usando a rede celular, veja se o app Buscar pode usá-la. Abra os Ajustes no iPhone (ou iPad Wi-Fi + Cellular), toque em “Celular”, “Mostrar Tudo” e veja se “Buscar” está ativado.

Desative o Buscar e ative-o novamente, indo até os Ajustes, tocando no seu nome (no topo da tela), indo até “Buscar”, “Buscar iPhone [ou iPad]” e desative-o para ativá-lo de novo em seguida. Lembre-se que, caso esteja com a Proteção de Dispositivo Roubado ativada, isso não poderá ser feito de forma imediata.

Verifique se os serviços de localização estão ativados, indo até Ajustes » Privacidade e Segurança » Serviços de Localização. Na mesma tela, selecione “Buscar” mais abaixo e veja se “Durante o Uso do App” e “Localização Precisa” também estão ativados.

Redefina os ajustes de rede, indo até Ajustes » Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad] » Redefinir » Redefinir Ajustes de Rede. Observe, porém, que isso exigirá que você reconecte-se manualmente às suas redes Wi-Fi.

Confira se não há nenhuma interrupção temporária no serviço do app Buscar acessando a página “Status do sistema” da Apple.

Depois dessas dicas, o seu problema foi resolvido? 🙂

via Lifewire