Omdia corrobora iPad mini com tela OLED em 2026 e MacBooks Air em 2028

Um leaker conhecido com Jukanlosreve [@Jukanlosreve] publicou ontem no X (antigo Twitter) um suposto cronograma da Apple para a adoção de novas tecnologias de telas em seus dispositivos. Supostamente elaborado pela Omdia, ele reforça a ideia de um iPad mini com tela OLED em 2026.

Publicidade

A empresa de pesquisa, vale lembrar, chegou a publicar um cronograma bastante parecido em fevereiro. Entretanto, agora temos não só detalhes sobre quais tecnologias a Apple exatamente planeja usar, como também uma mudança importante: a de que um iPad Air com uma tela OLED teria sido jogado para 2027.

Mais especificamente, é esperado que o iPad mini ganhe uma tela OLED híbrida de 8,3 polegadas com uma única camada de RGB em vez de duas (como é o caso dos displays tandem OLED presentes nos iPads Pro mais recentes), além de contar com a tecnologia LTPS TFT . O menor tablet da Apple também deverá continuar vindo sem ProMotion (frequência variável até 120Hz), o que provavelmente decepcionará algumas pessoas.

O próximo iPad Air ganhará displays muito parecidos com o do mini, mas apenas um ano depois, como dito. Ele continuará com telas de 11″ e 13″, mas finalmente aposentará os painéis IPS LCD e adotará displays OLED — também com a única camada de RGB sob a tela.

Além do iPad mini, os MacBooks Pro de 14″ e 16″ também deverão ganhar telas OLED em 2026, de acordo com o cronograma. Nesse caso, a tecnologia empregada será mais parecida com a dos iPads Pro com o chip M4, sendo composta por um display tandem OLED híbrido, mas com a tecnologia Oxide TFT. Também é esperado que elas sejam ligeiramente maiores que as atuais, saindo de 14,2″ e 16,2″ para, respectivamente, 14,3″ e 16,3″.

Os displays tandem OLED dos iPads Pro, por sua vez, deverão receber atualizações em 2028. Como é possível notar na imagem compartilhada por Jukanlosreve, eles deverão contar com a tecnologia TSP sob TFE além de um design sem polarizador.

No mesmo ano, deveremos ver a tecnologia OLED chegar também aos MacBooks Air! Nesse caso, teremos telas OLED híbridas com uma única camada RGB e a tecnologia LTPO ou Oxide TFT, bem como TSP sob TFE. Também é esperado que os tamanhos dos displays saltem para 13,8″ e 15,5″.

Por fim, o cronograma cita uma tela dobrável de 18,8″ em 2028 que usa as mesmas tecnologias encontradas nos iPads Pro previstos para esse ano.

Publicidade

Vale notar que o sempre bem informado analista Ross Young, da Display Supply Chain Consultants (DSCC), concordou com o cronograma ao ser indagado por outro usuário. Ele, inclusive, chegou a apostar no lançamento de um iPad mini com tela OLED recentemente.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10

Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider