Omdia corrobora iPad mini com tela OLED em 2026 e MacBooks Air em 2028

Um leaker conhecido com Jukanlosreve [@Jukanlosreve] publicou ontem no X (antigo Twitter) um suposto cronograma da Apple para a adoção de novas tecnologias de telas em seus dispositivos. Supostamente elaborado pela Omdia, ele reforça a ideia de um iPad mini com tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. em 2026.
A empresa de pesquisa, vale lembrar, chegou a publicar um cronograma bastante parecido em fevereiro. Entretanto, agora temos não só detalhes sobre quais tecnologias a Apple exatamente planeja usar, como também uma mudança importante: a de que um iPad Air com uma tela OLED teria sido jogado para 2027.
Mais especificamente, é esperado que o iPad mini ganhe uma tela OLED híbrida de 8,3 polegadas com uma única camada de RGB 2Abreviatura de um sistema de cores aditivas em que o vermelho (red), o verde (green) e o azul (blue) são combinados de várias formas de modo a reproduzir um largo espectro cromático. em vez de duas (como é o caso dos displays tandem OLED presentes nos iPads Pro mais recentes), além de contar com a tecnologia LTPS 3Low-temperature polycrystalline silicon, ou silício policristalino de baixa temperatura. TFT 4Thin film transistor, ou transistor de película.. O menor tablet da Apple também deverá continuar vindo sem ProMotion (frequência variável até 120Hz), o que provavelmente decepcionará algumas pessoas.
O próximo iPad Air ganhará displays muito parecidos com o do mini, mas apenas um ano depois, como dito. Ele continuará com telas de 11″ e 13″, mas finalmente aposentará os painéis IPS 5In-plane switching. LCD 6Liquid crystal display, ou display de cristal líquido. e adotará displays OLED — também com a única camada de RGB sob a tela.
Além do iPad mini, os MacBooks Pro de 14″ e 16″ também deverão ganhar telas OLED em 2026, de acordo com o cronograma. Nesse caso, a tecnologia empregada será mais parecida com a dos iPads Pro com o chip M4, sendo composta por um display tandem OLED híbrido, mas com a tecnologia Oxide TFT. Também é esperado que elas sejam ligeiramente maiores que as atuais, saindo de 14,2″ e 16,2″ para, respectivamente, 14,3″ e 16,3″.
Os displays tandem OLED dos iPads Pro, por sua vez, deverão receber atualizações em 2028. Como é possível notar na imagem compartilhada por Jukanlosreve, eles deverão contar com a tecnologia TSP sob TFE 7Touch sensor panel on thin film encapsulation, ou Painel do sensor de toque em encapsulamento de filme fino. além de um design sem polarizador.
No mesmo ano, deveremos ver a tecnologia OLED chegar também aos MacBooks Air! Nesse caso, teremos telas OLED híbridas com uma única camada RGB e a tecnologia LTPO 8Low-temperature polycrystalline oxid, ou óxido policristalino de baixa temperatura. ou Oxide TFT, bem como TSP sob TFE. Também é esperado que os tamanhos dos displays saltem para 13,8″ e 15,5″.
Por fim, o cronograma cita uma tela dobrável de 18,8″ em 2028 que usa as mesmas tecnologias encontradas nos iPads Pro previstos para esse ano.
Vale notar que o sempre bem informado analista Ross Young, da Display Supply Chain Consultants (DSCC), concordou com o cronograma ao ser indagado por outro usuário. Ele, inclusive, chegou a apostar no lançamento de um iPad mini com tela OLED recentemente.
via AppleInsider
