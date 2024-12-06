Navegue

Leitura de 2 minuto

One UI 7, da Samsung, chama atenção por semelhança com o iOS 18

Gabriel Otto
06/12/2024 • 17:10
ipluto_N
One UI 7 vs. iOS 18

A Samsung apresentou oficialmente a One UI 7, sua nova experiência personalizada para dispositivos Android. A atualização traz recursos chamativos, como ferramentas de assistência de escrita empurradas por inteligência artificial, além de mudanças significativas no design.

Um detalhe que está chamando a atenção é a semelhança da interface com o iOS 18, da Apple — especialmente na tela Bloqueada. O Now Bar é um recurso que destaca atividades em andamento, como gravação de áudio, controles de mídia e cronômetro, em uma interface em formato de pílula. Esses controles podem ser expandidos com um toque, lembrando as Atividades ao Vivo (Live Activities) e a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) do iPhone.

One UI 7 vs iOS18, Which one do you like?
byu/pluto_N inGadgetsIndia

Uma das principais semelhanças com o iOS é a interface do reprodutor de mídia na tela Bloqueada. Os controles são dispostos em um cartão retangular na parte inferior da tela, enquanto a capa do álbum é exibida no centro, criando uma experiência visual bastante familiar.

Além disso, os ícones nativos dos aplicativos foram atualizados com fundos em gradiente e cores mais vibrantes. Outra mudança curiosa aconteceu nas configurações rápidas, que agora se assemelham à Central de Controle do iOS 18.

Por fim, a One UI 7 traz mudanças baseadas em IA para melhorar a experiência de escrita e edição de texto. Lembrando bastante a Apple Intelligence, o sistema introduz recursos avançados de revisão e alteração de texto, semelhantes às Ferramentas de Escrita (Writing Tools) do iOS 18.1.

One UI 7 ferramenta de IA 2
One UI 7 ferramenta de IA

Empresas rivais estão sempre atentas no próximo passo de cada uma, então é normal que competições tecnológicas gerem semelhanças em algumas áreas. Às vezes mais, às vezes menos. 😉

via 9to5Mac

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
