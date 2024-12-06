Participe da nossa Pesquisa de Perfil e concorra a um boné do MacMagazine! [atualizado]

Existem diversas ferramentas online com métricas que nos dão uma boa ideia sobre quem são vocês, que nos acompanham e consomem o nosso conteúdo diariamente, mas uma Pesquisa de Perfil completa certamente é algo muito mais valioso.

Já faz alguns anos que realizamos uma dessas por aqui, então estamos agora de volta com a edição 2024-25 da Pesquisa de Perfil do leitor MacMagazine. E adoraríamos que você participasse! 🤩

Ela é bastante completa, então deve levar entre 5 a 15 minutos para ser respondida. Há alguns campos abertos (subjetivos) também que são opcionais, mas que seria muito bacana que vocês preenchessem para ajudar a melhorarmos ainda mais o nosso trabalho por aqui.

A participação na Pesquisa de Perfil em si é anônima, mas como estímulo extra para vocês participarem, vamos fazer o sorteio de um boné oficial do MM. Neste caso, na última etapa da pesquisa, obviamente precisaremos que você se identifique para participar do sorteio. Mas isso só se você quiser, mesmo. 😉

Deixaremos a pesquisa no ar até 31 de janeiro de 2025, para coletarmos o máximo possível de respostas. Então, não há pressa nenhuma para você participar pois isso não fará diferença no sorteio (que realizaremos na primeira semana de fevereiro). Só não esqueça de participar, por favor! 🙏🏼

Valeu demais, galera! Isso é importantíssimo para nós.

Atualização 11/03/2025 às 14:00

E o ganhador do sorteio foi o Guilherme Luis Semptikovski, que já recebeu e está curtindo o seu boné! 😉

Obrigado a todos que participaram!