Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
jamesteohart/Depositphotos
Homem participando de pesquisa em MacBook Pro

Participe da nossa Pesquisa de Perfil e concorra a um boné do MacMagazine! [atualizado]

Rafael Fischmann
06/12/2024 • 09:00
Leitura de 1 minuto

Existem diversas ferramentas online com métricas que nos dão uma boa ideia sobre quem são vocês, que nos acompanham e consomem o nosso conteúdo diariamente, mas uma Pesquisa de Perfil completa certamente é algo muito mais valioso.

Publicidade

Já faz alguns anos que realizamos uma dessas por aqui, então estamos agora de volta com a edição 2024-25 da Pesquisa de Perfil do leitor MacMagazine. E adoraríamos que você participasse! 🤩

Ela é bastante completa, então deve levar entre 5 a 15 minutos para ser respondida. Há alguns campos abertos (subjetivos) também que são opcionais, mas que seria muito bacana que vocês preenchessem para ajudar a melhorarmos ainda mais o nosso trabalho por aqui.

Participar da Pesquisa de Perfil do leitor MacMagazine

A participação na Pesquisa de Perfil em si é anônima, mas como estímulo extra para vocês participarem, vamos fazer o sorteio de um boné oficial do MM. Neste caso, na última etapa da pesquisa, obviamente precisaremos que você se identifique para participar do sorteio. Mas isso só se você quiser, mesmo. 😉

Deixaremos a pesquisa no ar até 31 de janeiro de 2025, para coletarmos o máximo possível de respostas. Então, não há pressa nenhuma para você participar pois isso não fará diferença no sorteio (que realizaremos na primeira semana de fevereiro). Só não esqueça de participar, por favor! 🙏🏼

Publicidade

Valeu demais, galera! Isso é importantíssimo para nós.

Atualização 11/03/2025 às 14:00

E o ganhador do sorteio foi o Guilherme Luis Semptikovski, que já recebeu e está curtindo o seu boné! 😉

Obrigado a todos que participaram!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Como marcar os seus AirPods como perdidos
Próx. Post

Filme “Como Vender a Lua” é a estreia do dia no Apple TV+
Posts relacionados