Promoções na App Store: ISS Real-Time Tracker 3D, Word Whirl, Reading Habit e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store desta sexta-feira!
O ISS Real-Time Tracker 3D é um utilitário criado por Michael Stebel para acompanhar os movimentos da Estação Espacial Internacional em sua constante navegação pela órbita terrestre.
Envie um mensagem para a tripulação, saiba mais sobre seus moradores e baixe imagens da NASA diretamente pelo aplicativo.
É possível ainda acompanhar um streaming de vídeo da Terra, diretamente do espaço, além de permitir diversos tipos de visualização.
Oferta imperdível para os fãs das aventuras espaciais! 👩🚀
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$135 em descontos:
Jogos
Jogo de palavras.
Puzzles.
Quebra-cabeças.
Aplicativos
Utilitário para leitura.
Sons para relaxar e dormir.
Utilitário para atividades físicas.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️