Promoções na App Store: ISS Real-Time Tracker 3D, Word Whirl, Reading Habit e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store desta sexta-feira!

O ISS Real-Time Tracker 3D é um utilitário criado por Michael Stebel para acompanhar os movimentos da Estação Espacial Internacional em sua constante navegação pela órbita terrestre.

Envie um mensagem para a tripulação, saiba mais sobre seus moradores e baixe imagens da NASA diretamente pelo aplicativo.

É possível ainda acompanhar um streaming de vídeo da Terra, diretamente do espaço, além de permitir diversos tipos de visualização.

Oferta imperdível para os fãs das aventuras espaciais! 👩‍🚀

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$135 em descontos:

Jogos

Jogo de palavras.

Puzzles.

Quebra-cabeças.

Aplicativos

Utilitário para leitura.

Sons para relaxar e dormir.

Utilitário para atividades físicas.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️