Promoções na App Store: Lost Echo, Hyperforma Premium, Tageslicht e mais!

Para esta madrugada de quinta para sexta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Lost Echo, criado pelo pessoal da desenvolvedora independente KickBack, é um interessante jogo de aventura e nosso destaque do dia.

Explore ambientes, resolva quebra-cabeças, interaja com personagens em busca de resposta e resolução desse mistério.

Num futuro próximo, a namorada de Greg Chloe desaparece misteriosamente na frente dele. Ele inicia uma busca desesperada por ela. O que aconteceu? Por que ninguém mais se lembra dela?

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$135 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de matemática.

Jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Espelhe a sua câmera.

Utilitário musical.

Utilitário para blogs.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬