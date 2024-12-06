Promoções na App Store: Lost Echo, Hyperforma Premium, Tageslicht e mais!

Para esta madrugada de quinta para sexta-feira, aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
Lost Echo, criado pelo pessoal da desenvolvedora independente KickBack, é um interessante jogo de aventura e nosso destaque do dia.
Explore ambientes, resolva quebra-cabeças, interaja com personagens em busca de resposta e resolução desse mistério.
Num futuro próximo, a namorada de Greg Chloe desaparece misteriosamente na frente dele. Ele inicia uma busca desesperada por ela. O que aconteceu? Por que ninguém mais se lembra dela?
Confira um vídeo:
Aproveite a oferta e boa diversão!
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$135 em descontos:
Jogos
Puzzles.
Jogo de matemática.
Jogo de tabuleiro.
Aplicativos
Espelhe a sua câmera.
Utilitário musical.
Utilitário para blogs.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬