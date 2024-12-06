Navegue

“Shrinking” é eleita pelo AFI como uma das dez melhores séries de 2024

Douglas Nascimento
06/12/2024 • 10:13
Leitura de 1 minuto

Com o último capítulo da segunda temporada (e com uma terceira já confirmada) previsto para chegar ao Apple TV+ na próxima semana, a série “Falando a Real” (“Shrinking”) continua sendo bastante prestigiada pela crítica.

Agora, foi a vez do American Film Institute (AFI) de homenagear a produção nos AFI AWARDS 2024. Para o instituto, “Shrinking” foi um dos dez “programas de televisão do ano”, ao lado de produções como “Abbott Elementary” e “O Urso” (“The Bear”).

Com um formato diferente de outras premiações mais tradicionais, os AFI AWARDS focam em celebrar a colaboração e em homenagear equipes criativas como um todo, reconhecendo profissionais atrás e em frente às câmeras.

Todas as obras homenageadas promovem a arte da imagem em movimento, inspiram o público e os artistas e aprimoram a rica herança cultural da forma de arte dos Estados Unidos. Quando colocadas em um contexto histórico, essas histórias fornecem um registro visual complexo e rico do nosso mundo moderno.

As produções são selecionadas por meio de um júri com artistas, críticos e acadêmicos da AFI, que reunirá os homenageados em janeiro para o reconhecimento da premiação num almoço privado tradicional em Los Angeles.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
