“Shrinking” é eleita pelo AFI como uma das dez melhores séries de 2024

Com o último capítulo da segunda temporada (e com uma terceira já confirmada) previsto para chegar ao Apple TV+ na próxima semana, a série “Falando a Real” (“Shrinking”) continua sendo bastante prestigiada pela crítica.

Agora, foi a vez do American Film Institute (AFI) de homenagear a produção nos AFI AWARDS 2024. Para o instituto, “Shrinking” foi um dos dez “programas de televisão do ano”, ao lado de produções como “Abbott Elementary” e “O Urso” (“The Bear”).

Com um formato diferente de outras premiações mais tradicionais, os AFI AWARDS focam em celebrar a colaboração e em homenagear equipes criativas como um todo, reconhecendo profissionais atrás e em frente às câmeras.

Todas as obras homenageadas promovem a arte da imagem em movimento, inspiram o público e os artistas e aprimoram a rica herança cultural da forma de arte dos Estados Unidos. Quando colocadas em um contexto histórico, essas histórias fornecem um registro visual complexo e rico do nosso mundo moderno.

As produções são selecionadas por meio de um júri com artistas, críticos e acadêmicos da AFI, que reunirá os homenageados em janeiro para o reconhecimento da premiação num almoço privado tradicional em Los Angeles.

