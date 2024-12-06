Navegue

Telegram lança recurso de colagem nos Stories, busca de stickers por IA e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
06/12/2024 • 13:53

O Telegram anunciou hoje mais um punhado de recursos focados tanto em usuários em geral (como a possibilidade de criar colagens nos Stories e pesquisar por adesivos com inteligência artificial) quanto ferramentas para criadores que monetizam seus conteúdos.

Sim, o mensageiro introduziu programas de afiliados para miniapps. Com eles, quando alguém usa seu link de indicação para acessar um miniapp e faz compras lá, você ganhará uma comissão. Mais detalhes sobre como criar e monetizar em um programa de afiliado do Telegram podem ser vistos nessa página.

Confira, abaixo, outras novidades anunciadas pelo mensageiro.

Colagens nos Stories

Agora é possível combinar até seis fotos ou vídeos (diretamente da sua galeria ou câmera) em vários layouts no mesmo Story. Para alterar o layout, basta usar as ferramentas na parte superior da tela.

Busca de stickers por IA

O painel de adesivos agora é compatível com buscas incluindo várias palavras-chave, permitindo que os resultados apareçam instantaneamente graças a um novo modelo alimentado por IA. Além disso, o recurso funciona em dezenas de idiomas, enquanto usuários Premium também podem usar essa busca aprimorada na seção de emojis.

Legendas de mídias

Por fim, uma mudança pequena — e que facilita algo já disponível — está relacionada às legendas de mídias em chats, que agora podem ser movidas para o topo da mídia tocando no novo botão “Mover Legenda Para Cima”, no editor de mídias.

Nos últimos meses, o Telegram incorporou diversas outras novidades, desde o suporte a carregamento mais rápido de vídeos até um navegador mais poderoso, para citar apenas dois.

