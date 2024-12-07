Como gerenciar o status online no Threads [iPhone e web]

Recentemente, o Threads do Instagram passou a mostrar quando um perfil está online na rede social, com a representação de uma bolinha verde ao lado da foto dele.

Publicidade

Porém, você pode gerenciar quem pode ver quando você estiver online — lembre-se de que, com essa opção desativada, você não poderá ver o status online dos outros usuários da plataforma. Confira como fazer esse gerenciamento! 😊

Como gerenciar o status online no Threads pelo iPhone

Abra o app do Threads aberto, toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito), depois nos dois risquinhos (no canto superior direito) e entre em “Privacidade”.

Após selecionar “Status online”, escolha entre “Qualquer pessoa”, “Seguidores”, “Seguidores que você também segue” ou “Ninguém”.

Como gerenciar o status online no Threads pela web

Com o site do Threads aberto, clique nos dois risquinhos (no canto inferior esquerdo) e vá até Configurações » Status online. Por fim, escolha uma das mesmas opções.

Simples, não?! 😉