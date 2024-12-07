Navegue

Como remover um seguidor no Threads [iPhone e web]

Pedro Henrique Nunes
07/12/2024 • 18:00
Foto de Mariia Shalabaieva na Unsplash
Threads

Nós já mostramos, por aqui, como é possível remover um seguidor do Instagram. Com isso, o perfil da pessoa será removido da sua lista de seguidores, sem que você necessariamente bloqueie-a — assim, ela não ficará sabendo que você fez isso.

Pois agora ensinaremos como é possível fazer esse mesmo procedimento usando o Threads, outro aplicativo de rede social da Meta. Confira! 😉

Como remover um seguidor no Threads pelo iPhone

Acesse a aba do seu perfil (no canto inferior direito) e vá até “[número] seguidores” para ver uma lista de todas as pessoas que seguem o seu perfil.

Após selecionar uma delas, toque nos três pontinhos e escolha “Remover seguidor”.

Como remover um seguidor no Threads pela web

Com o site do Threads aberto e logado na sua conta, clique na aba do seu perfil, selecione “[número] seguidores” abaixo da sua bio e escolha uma conta.

Depois, vá até o botão com três pontinhos e selecione “Remover seguidor”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
