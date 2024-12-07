Como remover um seguidor no Threads [iPhone e web]

Nós já mostramos, por aqui, como é possível remover um seguidor do Instagram. Com isso, o perfil da pessoa será removido da sua lista de seguidores, sem que você necessariamente bloqueie-a — assim, ela não ficará sabendo que você fez isso.

Publicidade

Pois agora ensinaremos como é possível fazer esse mesmo procedimento usando o Threads, outro aplicativo de rede social da Meta. Confira! 😉

Como remover um seguidor no Threads pelo iPhone

Acesse a aba do seu perfil (no canto inferior direito) e vá até “[número] seguidores” para ver uma lista de todas as pessoas que seguem o seu perfil.

Após selecionar uma delas, toque nos três pontinhos e escolha “Remover seguidor”.

Como remover um seguidor no Threads pela web

Com o site do Threads aberto e logado na sua conta, clique na aba do seu perfil, selecione “[número] seguidores” abaixo da sua bio e escolha uma conta.

Depois, vá até o botão com três pontinhos e selecione “Remover seguidor”.