Como salvar uma publicação como rascunho no Threads [iPhone e web]

A rede social Threads permite que você siga e interaja com usuários que possuam os mesmos interesses que você. Ela usa a mesma conta do seu Instagram, então você pode encontrar as pessoas de um jeito ainda mais fácil.

Recentemente, tornou-se possível salvar uma publicação como rascunho — ideal para quem quer manter um pensamento ou um post para ser feito em outro momento, com a certeza de que ele esteja salvo. Segundo a rede, você pode salvar até 100 rascunhos!

Confira, a seguir, como é simples fazer isso! 🙂

Como salvar uma publicação como rascunho no Threads pelo iPhone

Toque no “+” (na barra inferior) para iniciar uma nova publicação. Depois que tiver com a postagem pronta, selecione “Cancelar” (no canto superior esquerdo) e em “Salvar como rascunho”.

Para encontrá-las posteriormente, vá até o “+” e escolha o ícone de rascunhos, ao lado dos três pontinhos (no canto superior direito). Após selecioná-lo, faça as alterações e toque em “Publicar” — ou vá até os três pontinhos e em “Excluir”.

Como salvar uma publicação como rascunho no Threads pela web

O processo na web é basicamente o mesmo. Vá até o “+” para começar a digitar e, em seguida, clique em qualquer lugar fora da janela ou em “Cancelar” para escolher “Salvar”.

Para ver as publicações salvas nos rascunhos, clique novamente no botão de nova publicação e no ícone de rascunhos para vê-las.