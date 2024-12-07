MM Fórum: MacBook Pro de 2009 não liga, azar com AirPods e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|MacBook Pro 2009 não liga normal
|Conta CPD
|14
|iMac 27” 2013 baratinho
|arthursarmento
|5
|Azar com Airpods
|Alessandro Maia
|5
|Apple Care e o cancelamento do cartão global Inter
|Gio217
|5
|Melhor MacBook para iniciar em programação mobile
|James Silva
|1
Boas discussões, pessoal! 😉