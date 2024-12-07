Vídeo: OWC Express 1M2, carcaça para SSDs NVMe M.2 super-rápidos

Na virada de 2023 para 2024, a Other World Computing (OWC) lançou a Express 1M2 — uma carcaça de alumínio para SSDs super-rápidos, do tipo NVMe M.2.

O produto está disponível solo ou em versões já prontas, com drives de 1TB, 2TB, 4TB ou até 8TB.

E, agora, nós recebemos um desses para teste. Confira nosso unboxing e hands-on completo:

O grande diferencial do produto está mesmo na sua construção de alumínio em estilo dissipador (heat sink), a qual garante que o SSD conseguirá manter a sua operação em performance máxima — que a OWC promete ser de 3.151MB/s — por bastante tempo.

Também é excelente o fato de ele ser alimentado pela própria porta USB4, a qual é retrocompatível com USB 3.2 e funciona também via interfaces Thunderbolt 3 ou 4 — mas, para aproveitar o máximo de performance que o produto tem a oferecer, é preciso usá-lo via USB4 ou Thunderbolt 4.

No site da OWC, a Express 1M2 parte de US$95 pela carcaça DIY, chegando a até US$1.150 pela versão com um SSD de 8TB pré-instalado.