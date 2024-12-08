Navegue

Apple TV+ libera o trailer da segunda temporada de “Ruptura”

Eduardo Marques
08/12/2024 • 13:30
Leitura de 2 minuto

Ansiosos para saber como serão os desdobramentos após o término da primeira temporada de “Ruptura” (“Severance”)? Afinal, já se passaram quase três anos desde que vimos aquele final um tanto bombástico.

A nova temporada chegará ao serviço no dia 17 de janeiro de 2025. Nós já vimos até mesmo algumas imagens e conhecemos alguns detalhes da segunda parte da produção. Neste fim de semana, por conta da realização da CCXP24 — evento no qual a Apple marcou presença —, o Apple TV+ liberou o tão aguardado trailer da segunda temporada.

Aos que preferirem, o trailer também está disponível em versão dublada:

Em “Ruptura”, Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe da Lumon Industries, cujos empregados passam por um procedimento que divide cirurgicamente as suas memórias entre trabalho e vida pessoal. Esse experimento inovador no “equilíbrio profissional e pessoal” é questionado quando Mark se vê no centro de um mistério que o força a confrontar a verdade sobre seu emprego e sobre… si mesmo.

Na segunda temporada, Mark e seus colegas descobrem as terríveis consequências de brincar com a barreira da ruptura e isso os leva por um caminho ainda mais perturbador.

A nova temporada reúne o elenco estelar formado por Scott (indicado ao Emmy), Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro (vencedor do Emmy), Christopher Walken (vencedor do Oscar) e Patricia Arquette (vencedora do Oscar e do Emmy). A série também terá a adição de Sarah Bock, nova atriz no elenco fixo.

“Ruptura” tem produção executiva de Ben Stiller, que dirige cinco episódios da nova temporada, além dos diretores Uta Bresiewitz, Sam Donovan e Jessica Lee Gagné. A série é uma criação de Dan Erickson, que também é roteirista e produtor executivo. A segunda temporada tem produção executiva de John Lesher, Jackie Cohn, Mark Friedman, Beau Willimon, Jordan Tappis, Donovan, Caroline Baron, Richard Schwartz e Nicholas Weinstock. Scott e Arquette atuam e assinam como produtores executivos. O estúdio responsável é o Fifth Season.

A segunda temporada de “Ruptura” terá um total de dez episódios. A primeira parte da trama já está toda disponível no serviço de streaming da Apple.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
