Apple TV+ libera o trailer da segunda temporada de “Ruptura”

Ansiosos para saber como serão os desdobramentos após o término da primeira temporada de “Ruptura” (“Severance”)? Afinal, já se passaram quase três anos desde que vimos aquele final um tanto bombástico.

A nova temporada chegará ao serviço no dia 17 de janeiro de 2025. Nós já vimos até mesmo algumas imagens e conhecemos alguns detalhes da segunda parte da produção. Neste fim de semana, por conta da realização da CCXP24 — evento no qual a Apple marcou presença —, o Apple TV+ liberou o tão aguardado trailer da segunda temporada.

Aos que preferirem, o trailer também está disponível em versão dublada:

Em “Ruptura”, Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe da Lumon Industries, cujos empregados passam por um procedimento que divide cirurgicamente as suas memórias entre trabalho e vida pessoal. Esse experimento inovador no “equilíbrio profissional e pessoal” é questionado quando Mark se vê no centro de um mistério que o força a confrontar a verdade sobre seu emprego e sobre… si mesmo.

Na segunda temporada, Mark e seus colegas descobrem as terríveis consequências de brincar com a barreira da ruptura e isso os leva por um caminho ainda mais perturbador.

A nova temporada reúne o elenco estelar formado por Scott (indicado ao Emmy), Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro (vencedor do Emmy), Christopher Walken (vencedor do Oscar) e Patricia Arquette (vencedora do Oscar e do Emmy). A série também terá a adição de Sarah Bock, nova atriz no elenco fixo.

“Ruptura” tem produção executiva de Ben Stiller, que dirige cinco episódios da nova temporada, além dos diretores Uta Bresiewitz, Sam Donovan e Jessica Lee Gagné. A série é uma criação de Dan Erickson, que também é roteirista e produtor executivo. A segunda temporada tem produção executiva de John Lesher, Jackie Cohn, Mark Friedman, Beau Willimon, Jordan Tappis, Donovan, Caroline Baron, Richard Schwartz e Nicholas Weinstock. Scott e Arquette atuam e assinam como produtores executivos. O estúdio responsável é o Fifth Season.

A segunda temporada de “Ruptura” terá um total de dez episódios. A primeira parte da trama já está toda disponível no serviço de streaming da Apple.

