Leitura de 1 minuto

Como colocar um PIN (senha) no seu perfil da Netflix

Pedro Henrique Nunes
08/12/2024 • 15:00
XanderSt / Shutterstock.com
Logo da Netflix no iPhone

Hoje, mostraremos como é supersimples proteger o seu perfil na Netflix usando um PIN (ou seja, uma senha).

Assim, outros usuários da sua casa não poderão ver os conteúdos que você está consumindo no momento nem acabar afetando as sugestões dos algoritmos da plataforma utilizando o seu perfil sem querer.

Confira como fazer isso no seu iPhone, iPad ou pela web! 🎬

Como colocar um PIN (senha) no seu perfil da Netflix pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em “Minha Netflix”, no canto inferior direito. Depois, escolha o ícone “Menu” (com três risquinhos), vá em “Gerenciar perfis” e entre naquele em que deseja adicionar a senha.

Selecione “Bloqueio de perfil” para adicionar ou editar o PIN. Toque em “Criar bloqueio de perfil” e adicionar a senha da sua conta Netflix para fazer as alterações.

Digite quatro números para criar o seu PIN de bloqueio de perfil; para removê-lo, escolha “Excluir bloqueio de perfil”.

Como colocar um PIN (senha) no seu perfil da Netflix pela web

No seu navegador de preferência, acesse a página “Conta” da Netflix. Passe o mouse sobre a sua foto de perfil (no canto superior direito), selecione Conta » Gerenciar perfis e o perfil desejado, para ir até “Bloqueio de perfil”. Após digitar a sua senha, marque a caixa “Exigir um PIN para acessar” no perfil selecionado.

Digite quatro números para criar o seu PIN de bloqueio de perfil e vá até “Salvar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
