Logo da Netflix em um iPhone

Como criar um perfil para crianças na Netflix

Pedro Henrique Nunes
08/12/2024 • 16:30
Leitura de 1 minuto

Se você possui uma assinatura da Netflix, deve saber da importância de limitar o acesso a certos conteúdos de séries e filmes na plataforma de streaming para crianças.

Seguindo o nosso tutorial dos próximos parágrafos, você poderá criar um perfil individual para que as crianças ou jovens menores de idade possam curtir apenas os conteúdos que estiverem de acordo com a faixa etária deles. Veja como fazer isso! 😊

Com o app aberto no seu iPhone, toque em “Minha Netflix” e na setinha voltada para baixo; se for pela web, passe o mouse em cima da sua foto e escolha “Gerenciar perfis”.

Escolha “Adicionar perfil”, marque “Perfil para crianças” e dê um nome para ele. Depois, vá até “Salvar”. Assim, o novo perfil aparecerá na lista de perfis da sua conta.

O que está e não está incluído em uma conta infantil da Netflix?

Segundo o serviço de streaming, um perfil infantil terá o layout mais simplificado, exibirá apenas as séries e os filmes cuidadosamente selecionados para crianças, além de não permitir o acesso direto às configurações da conta e aos jogos da plataforma.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
