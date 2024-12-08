Navegue

Confira o trailer de “The Gorge”, filme do Apple TV+ estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller

O filme estreará no Apple TV+ em 17 de fevereiro de 2025
Eduardo Marques
08/12/2024 • 14:00
Leitura de 1 minuto

Há dois anos, falamos que a Apple produziria um filme intitulado “The Gorge” (“Entre Montanhas”), com a participação de Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”, “Vidro”), Miles Teller (“Top Gun: Maverick”) e Sigourney Weaver (“Alien: O Oitavo Passageiro”, “Avatar”) no elenco.

Recentemente, o Apple TV+ revelou as primeiras imagens e o pôster do longa, dirigido por Scott Derrickson (“Doutor Estranho”).

Neste fim de semana, por conta da realização da CCXP24 — evento no qual a Apple marcou presença —, o Apple TV+ informou que o filme estreará em seu catálogo do dia 17 de fevereiro de 2025. Além disso, foi liberado o trailer da produção, o qual você confere abaixo:

YouTube video

O Apple TV+ também divulgou o trailer dublado:

YouTube video

No filme, dois agentes altamente treinados (Teller e Taylor-Joy) são designados para torres de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro vasto e misterioso, protegendo o mundo de um mal que se esconde no lugar. Mesmo de longe, eles se conectam — mas precisam ficar alertas para se defender de um inimigo oculto. Quando a ameaça catastrófica é finalmente revelada, os dois devem trabalhar juntos em um teste que exigirá o máximo das suas capacidades físicas e mentais para manter o segredo intacto antes que seja tarde demais.

“The Gorge”, como falamos, é dirigido por Derrikson e roteirizado por Zach Dean. Da Skydance Media, o filme tem produção de David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger para a Skydance, ao lado de Derrickson, C. Robert Cargill e Sherryl Clark pela Crooked Highway, assim como Adam Kolbrenner, Dean e Gregory Goodman. Teller é produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
