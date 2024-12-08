Confira o trailer de “The Gorge”, filme do Apple TV+ estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller

Há dois anos, falamos que a Apple produziria um filme intitulado “The Gorge” (“Entre Montanhas”), com a participação de Anya Taylor-Joy (“Fragmentado”, “Vidro”), Miles Teller (“Top Gun: Maverick”) e Sigourney Weaver (“Alien: O Oitavo Passageiro”, “Avatar”) no elenco.

Recentemente, o Apple TV+ revelou as primeiras imagens e o pôster do longa, dirigido por Scott Derrickson (“Doutor Estranho”).

Neste fim de semana, por conta da realização da CCXP24 — evento no qual a Apple marcou presença —, o Apple TV+ informou que o filme estreará em seu catálogo do dia 17 de fevereiro de 2025. Além disso, foi liberado o trailer da produção, o qual você confere abaixo:

O Apple TV+ também divulgou o trailer dublado:

No filme, dois agentes altamente treinados (Teller e Taylor-Joy) são designados para torres de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro vasto e misterioso, protegendo o mundo de um mal que se esconde no lugar. Mesmo de longe, eles se conectam — mas precisam ficar alertas para se defender de um inimigo oculto. Quando a ameaça catastrófica é finalmente revelada, os dois devem trabalhar juntos em um teste que exigirá o máximo das suas capacidades físicas e mentais para manter o segredo intacto antes que seja tarde demais.

“The Gorge”, como falamos, é dirigido por Derrikson e roteirizado por Zach Dean. Da Skydance Media, o filme tem produção de David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger para a Skydance, ao lado de Derrickson, C. Robert Cargill e Sherryl Clark pela Crooked Highway, assim como Adam Kolbrenner, Dean e Gregory Goodman. Teller é produtor executivo.

