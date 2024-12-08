Tech Mix: SmartTag 2 da Samsung, 25 ideias de presentes tech e HeyGen, a sua IA nas reuniões

Nesta edição da Tech Mix, a gente combina tecnologia, inovação e um toque de humor para começar a semana com chave de ouro — ou seria com um SmartTag? Se você está procurando um guia para presentear os tech lovers da sua vida, quer entender como a inteligência artificial está literalmente dando as caras por você ou quer saber o que tem de bom no AirTag da Samsung, você veio ao lugar certo.

Vamos decolar? Pode sentar na janela, está tudo bem. 😛

SmartTag 2

A Samsung lançou no fim do ano passado a segunda geração do seu rastreador Bluetooth, o Galaxy SmartTag 2. Ele tem um formato mais ergonômico e resistente que o da geração anterior, e promete facilitar ainda mais a localização de objetos pessoais. Ah, e particularmente acho mais bonito que o AirTag (da Apple).

Chaveiro, mochila, bolsa, carteira, bagagem, mala, pet, bicicleta, drone, controle remoto, câmera fotográfica, instrumentos musicais, carro, patinete, guarda-chuva, jaqueta e — por que não? — uma criança. Em tudo isso, há o risco de você perder por aí, e essas mesmas coisas podem ter um localizador pequeno e discreto para encontrar com seu celular. Honestamente, até aqui tanto faz se é um AirTag ou um SmartTag. Vamos então ao que interessa: comparativos.

SmartTag 2 vs. AirTag

Versatilidade : o localizador da Apple é redondo e você precisa de outro acessório para prender na maioria dos pertences (como uma chave), enquanto o da Samsung é mais fino e já vem com um grande círculo que acopla facilmente a uma coleira de pet ou ao seu chaveiro.

: o localizador da Apple é redondo e você precisa de outro acessório para prender na maioria dos pertences (como uma chave), enquanto o da Samsung é mais fino e já vem com um grande círculo que acopla facilmente a uma coleira de pet ou ao seu chaveiro. Compatibilidade : o SmartTag 2 foi feito para dispositivos recentes da Samsung e não tem um app para iPhones, enquanto o AirTag integra-se ao ecossistema da Apple e, da mesma forma, não é utilizável em um Android. Pelo menos não até o momento.

: o SmartTag 2 foi feito para dispositivos recentes da Samsung e não tem um app para iPhones, enquanto o AirTag integra-se ao ecossistema da Apple e, da mesma forma, não é utilizável em um Android. Pelo menos não até o momento. Rastreamento : ambos utilizam banda ultra larga para localização precisa, desta forma apenas aparelhos mais novos (como o S21 ou o iPhone 15) vão apontar a direção exata de onde está seu objeto.

: ambos utilizam banda ultra larga para localização precisa, desta forma apenas aparelhos mais novos (como o S21 ou o iPhone 15) vão apontar a direção exata de onde está seu objeto. Bateria : o AirTag oferece aproximadamente um ano de duração de bateria, com fácil substituição. O SmartTag 2 supera essa marca, oferecendo até 700 dias de uso, dependendo do modo de uso selecionado.

: o AirTag oferece aproximadamente um ano de duração de bateria, com fácil substituição. O SmartTag 2 supera essa marca, oferecendo até 700 dias de uso, dependendo do modo de uso selecionado. Desativação : o rastreador da Samsung tem um pequeno furo que exige um ejetor de chip para remover a bateria, enquanto no AirTag basta girar a parte de baixo para parar o rastreamento. Ou jogá-los fora, é claro. Hehe.

: o rastreador da Samsung tem um pequeno furo que exige um ejetor de chip para remover a bateria, enquanto no AirTag basta girar a parte de baixo para parar o rastreamento. Ou jogá-los fora, é claro. Hehe. Preço: a Apple vende seu localizador a partir de R$370, enquanto o da Samsung sai por R$350. Mas em importadoras e outras lojas ambos chegam na casa dos R$200.

E, por fim, algumas funções extras que só o SmartTag 2 faz:

Possui botão para interagir com outros dispositivos inteligentes e realizar uma ação previamente configurada, como ligar o aparelho de ar condicionado, uma lâmpada, etc.

Ele também encontra seu celular com o mesmo botão ao apertar e segurar, fazendo o aparelho tocar.

Agora, a função que mais gostei: o histórico de localização. São sete dias de registro disponíveis, com localizações aproximadas.

Qual o melhor, afinal?

Em uma resposta curta: o melhor é o da mesma marca do seu celular. Não adianta eu falar que prefiro o SmartTag 2 se ele não serve na maioria dos meus gadgets da Apple. Mas, recentemente, adquiri um Galaxy S24 Ultra com dois SmartTags 2 e está sendo uma experiência deveras interessante utilizar o rastreador para diversos fins. Também tenho quatro AirTags que uso desde o lançamento, mas que no momento estão, ironicamente, perdidos em minha casa. Não troquei a bateria a tempo… mas isso é outra história.

O Galaxy SmartTag 2 representa um avanço significativo em relação ao seu antecessor. Para usuários do ecossistema Samsung, é um acessório valioso para manter seus pertences sempre localizáveis. Talvez um ótimo presente para aquele amigo ou parente que tenha um Galaxy.

E por falar em presente…

25 ideias de presentes tech

Se tem uma coisa que une todo mundo no Natal, além do debate de panetone com frutas cristalizadas e do parente fazendo piada ruim ou falando de política, é o desafio de encontrar o presente perfeito. E quando o amigo ou familiar é tech lover, a pressão aumenta! Mas, calma, porque a Tech Mix está aqui para salvar seu 13º com ideias que brilham mais que pisca-pisca na sala.

Nas listas abaixo, o foco não é o produto específico, mas sim a categoria e a ideia. Afinal, nem todo mundo pode bancar um drone que também faz café, mas dá para encontrar algo no mesmo estilo que cabe no seu bolso (e na árvore de Natal, se for pequeno). Espero lhe ajudar a encontrar a inspiração, mas o modelo exato é por sua conta e critério.

Para casa e ambiente inteligente

Acessórios de áudio e entretenimento

Fones de condução óssea: ótimos para esportistas ou ambientes seguros. Soundbar compacta: para melhorar o som da TV sem ocupar espaço. Projetor portátil: para cinema em qualquer lugar, como o Nebula Capsule. Cubo Rubik conectado: um cubo mágico que conecta com o celular para treinar. Reprodutor de vinil Bluetooth: vintage com toque moderno.

Para criativos e curiosos

Tablet de escrita digital: como o reMarkable 2 ou o Boogie Board. Impressora de fotos instantâneas: para transformar digitais em físicas. Lápis ótico universal: compatível com tablets que não são Apple Pencil. Mini drone de bolso: diversão garantida com controle pelo celular. Câmera de ação compacta: estilo GoPro, mas focada no custo-benefício.

Tecnologia vestível e gadgets pessoais

Óculos de realidade aumentada (básicos): como o Nreal Light. Anéis inteligentes: como o Oura Ring, para monitorar saúde e sono. Relógio com tradução instantânea: gadget futurista para viajantes. Gadget de massagem portátil: tipo Theragun Mini, para relaxar. Cadeado inteligente: abre com biometria ou app.

Para gamers e diversão geek

Console retrô compacto: Mini NES, SNES ou Mega Drive. Luminária gamer RGB: perfeita para setups descolados. Tapete de carregamento wireless para gamers: combina utilidade e estilo. Teclado mecânico customizável: um presentão para quem curte digitar. Volante de corrida para games: como o Thrustmaster.

Curtiu algum? Já sabe quem ganhará o que? O presente é só um abraço, mesmo?

Dependendo da pessoa, eu sou mais na vibe de “meu presente é minha presença”. Se bem que, com o HeyGen, até isso está com os dias contados…

HeyGen

A HeyGen é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para transformar textos em vídeos com avatares realistas, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo audiovisual de alta qualidade sem a necessidade de equipamentos caros ou equipes de produção.

O vídeo abaixo, do Fill Rocha, mostra como criar seu clone. Veja como funciona:

Em resumo, estes são alguns dos principais recursos:

Avatares personalizáveis : são mais de 100 avatares de diferentes etnias e idades, além da possibilidade de criar avatares próprios, como no vídeo acima.

: são mais de 100 avatares de diferentes etnias e idades, além da possibilidade de criar avatares próprios, como no vídeo acima. Vozes e idiomas diversos : o site disponibiliza mais de 300 tipos de vozes em 40 idiomas, permitindo que os avatares falem em diferentes línguas e com entonações variadas.

: o site disponibiliza mais de 300 tipos de vozes em 40 idiomas, permitindo que os avatares falem em diferentes línguas e com entonações variadas. Clonagem de voz : replica sua voz, possibilitando que o avatar fale em outros idiomas mantendo o timbre original.

: replica sua voz, possibilitando que o avatar fale em outros idiomas mantendo o timbre original. Tradução e sincronização labial: traduz vídeos para diversos idiomas, ajustando os movimentos labiais dos avatares para corresponder à nova língua.

Algumas aplicações práticas são:

Educação e treinamento : criação de vídeos educacionais e de treinamento com avatares que atuam como instrutores.

: criação de vídeos educacionais e de treinamento com avatares que atuam como instrutores. Marketing e publicidade : desenvolvimento de campanhas publicitárias com avatares personalizados que engajam o público-alvo de forma inovadora. Conhece a Lu, do Magazine Luiza?

: desenvolvimento de campanhas publicitárias com avatares personalizados que engajam o público-alvo de forma inovadora. Conhece a Lu, do Magazine Luiza? Redes sociais: produção de conteúdo dinâmico e atrativo para plataformas sociais, aumentando o alcance e a interação com o público.

Agora que você conheceu o básico, vamos para o próximo nível. Porque, além criar um vídeo profissional com a sua cara e voz (ou algo bem próximo disso), já imaginou a IA pensar, falar e tomar decisões por você? E tudo isso refletindo seu conhecimento e personalidade?

Acima, um exemplo do HeyGen com o Real-Time Voice da OpenAI, chamado de Avatar Interativo. Alimentar o avatar com as suas ideias, os seus valores, as informações da sua empresa e dos seus conhecimentos parece uma boa ideia, ao menos em um nível superficial.

A reunião que podia ser um email e as entrevistas com as mesmas perguntas de qual animal você seria agora são mais interessantes. A diferença é que o avatar estará impecável, enquanto você ainda luta contra o sono e o café frio.

Fica a reflexão de toda pauta sobre IA: o HeyGen é um exemplo claro de como a tecnologia pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela quebra barreiras e facilita a vida de criadores e empresas; por outro, desafia nossa percepção de autenticidade e traz novos desafios éticos.

Acredito que, em breve, veremos casos de sucesso com avatares digitais fascinantes, úteis e inteligentes, mas o toque humano — aquele que nem a IA mais sofisticada consegue replicar — ainda é insubstituível.

Entre rastreadores, ideias de presentes e uma IA (quase) tão esperta, ficou claro que a tecnologia está sempre evoluindo para facilitar (e às vezes confundir) nossas vidas.

Tech Mix encerrando, mas o papo tech continua aqui nos comentários, ou lá no meu X, caso queira compartilhar algo interessante, ou só um meme.

Até a próxima!

