Leitura de 2 minuto

$AAPL bate novo recorde histórico e Apple agora vale US$3,73 trilhões [atualizado 3x]

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024 • 18:30
Midjourney
Gráfico fiscal com o logo da Apple

Repetindo a tendência dos últimos dias, as ações da Apple [$AAPL] começaram esta semana atingindo um novo marco histórico.

Nesta segunda-feira (9/12), as ações da companhia tiveram uma valorização diária de 1,61%, de modo que fecharam o pregão valendo US$246,75, um novo recorde. Com isso, o market cap da Apple foi para US$3,73 trilhões — deixando-a ainda mais próxima de atingir os US$4 trilhões!

A segunda colocação entre as empresas mais valiosas do mundo continua com a NVIDIA [$NVDA], cujas ações fecharam o dia com uma queda de 2,55% e estão, agora, avaliadas em US$138,81 — fazendo com que seu valor de mercado ficasse em US$3,399 trilhões (US$331 bilhões a menos que o da Apple).

Em terceiro lugar temos a Microsoft [$MSFT], que viu hoje um crescimento de 0,55%, fazendo com que as ações fechassem valendo US$446,02. A companhia está agora com um market cap de US$3,316 trilhões.

Atualização 10/12/2024 às 18:16

Para a alegria dos acionistas, as ações da Apple fecharam em um novo valor recorde nesta terça-feira: US$247,77 — após uma alta diária de 0,41%. Agora, o valor de mercado da empresa está em US$3,745 trilhões.

Quanto à NVIDIA, suas ações tiveram uma queda de 2,69% e agora estão cotadas a US$135,07, enquanto o seu market cap caiu para US$3,308 trilhões (US$437 bilhões a menos que o da Apple). Já a Microsoft viu uma desvalorização diária de 0,6%, fechando o dia com as suas ações avaliadas em US$443,33 e seu valor de mercado, em US$3,296 trilhões.

Atualização II 12/12/2024 às 18:30

Após registrar uma breve queda ontem (11/12), as ações da Apple recuperaram o fôlego nesta quinta-feira (12/12) e voltaram a fechar em valor recorde — o crescimento diário, porém, foi de apenas 0,6%.

Com isso, a $AAPL atingiu US$247,96 — somente 19 centavos de dólar a mais do que o recorde anterior. O valor de mercado também teve um crescimento incremental, chegando hoje a US$3,748 trilhões.

Enquanto isso, a NVIDIA sofreu uma desvalorização de 1,41% nesta quinta, de modo que suas ações estão avaliadas em US$137,34 e, seu valor de mercado, em US$3,363 trilhões. A Microsoft está prestes a alcançá-la, uma vez que, após uma alta diária de 0,13%, suas ações fecharam em US$449,56 e seu market cap, em US$3,342 trilhões.

Atualização III13/12/2024 às 18:10

Para fechar esta semana com chave de ouro, as ações da Apple bateram mais um recorde histórico — fechando o pregão desta sexta-feira avaliadas em US$248,13 (um aumento diário de 0,07%). Isso fez com que o market cap da empresa subisse novamente, atingindo agora US$3,751 trilhões.

Já as ações da NVIDIA e da Microsoft sofreram desvalorizações diárias hoje, com a primeira fechando em US$134,25 (-2,25%) e a segunda, em US$447,27 (-0,51%). Os valores de mercado delas estão em US$3,335 trilhões e US$3,325 trilhões, respectivamente.

