App Karo oferece gerenciamento prático de tarefas entre várias pessoas

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024
Existem diversas coisas estressantes no universo da produtividade — e certamente gerenciar tarefas está entre elas. Felizmente, existem alguns aplicativos que tornam esse processo mais simples, dinâmico e interativo, a exemplo do Karo.

Com foco na delegação de tarefas, uma das melhores funcionalidades do Karo é a integração com plataformas como o iMessage e o WhatsApp, possibilitando o compartilhamento de tarefas mesmo para quem não utiliza o app. Há, ainda, suporte ao app Lembretes (Reminders) com sincronização bidirecional, de modo que as tarefas criadas num app aparecem no outro e vice-versa.

O app também possui um ótimo sistema de notificações e lembretes, ajudando-o a não perder prazos importantes e garantir que suas tarefas sejam concluídas. Além disso, há um assistente funcional de IA que ajuda a colocar suas tarefas no papel, bem como dividir grandes atividades em compromissos menores e executáveis.

Outros recursos incluem:

  • Detecção automática de datas;
  • Suporte a anexos (imagens, PDF, etc.);
  • Tarefas recorrentes;
  • Busca aprimorada;
  • Seleção múltipla de tarefas;
  • Mais de 20 temas;
  • Suporte aos widgets do iOS;
  • Suporte aos Atalhos da Siri.
O Karo foi projetado inicialmente para funcionar com o iOS, mas foi atualizado recentemente com suporte ao macOS e está disponível gratuitamente na App Store. O app oferece um período de testes gratuito — depois, é necessário realizar uma assinatura (a partir de R$20 mensais) ou adquirir uma licença vitalícia (R$500), a qual é válida para todos os seus dispositivos.

