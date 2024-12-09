Apple abrirá várias lojas na Arábia Saudita, incluindo a Apple Store Online

A Apple anunciou ontem uma expansão de grandes proporções na Arábia Saudita que incluirá não só a abertura de várias lojas da empresa por lá, mas também um investimento em iniciativas como a Apple Developer Academy.

Segundo a Maçã, a partir do ano que vem, residentes do país poderão adquirir produtos como iPhones e Macs pela Apple Store Online, que finalmente será lançada na Arábia Saudita. Além disso, será possível usar esse canal para buscar suporte e obter o auxílio de técnicos especializados.

Para um ano depois, a Apple prometeu abrir não só uma, mas várias lojas flagship no país, que ainda não conta com nenhuma Apple Store para chamar de sua. Uma das localidades a receber uma loja será Diriyah, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Tim Cook, CEO da Apple, comentou a expansão:

Nossas equipes estão ansiosas para aprofundar nossas conexões com os clientes e levar o melhor da Apple para ajudar as pessoas em todo o país a explorar suas paixões, construir seus negócios e levar suas ideias para o próximo nível.

Inaugurada no país em 2021 em parceira com o governo da Arábia Saudita, a Academia Tuwaiq e a Universidade Princesa Nourah bint Abdulrahma, a Apple Developer Academy já formou mais de 2.000 estudantes — muitos dos quais já publicaram apps na App Store.

No último verão (do hemisfério norte), a empresa organizou o primeiro Apple Foundation Program misto do país com a intenção de ensinar fundamentos básicos de programação, dessa vez com um foco em jogos. Segundo uma empresa, uma nova turma está sendo planejada para a primavera de 2025.

A Apple disse ainda ter investido mais de 10 bilhões de SARs (rials sauditas, o equivalente a mais de R$16 bilhões) em empresas da Arábia Saudita. Ademais, mais de 250 cidades no país já suportam o Apple Pay em seus respectivos transporte públicos, tornando as viagens mais convenientes.