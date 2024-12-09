Apple Arcade ganha remake de FINAL FANTASY IV e sequência THE AFTER YEARS+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple Arcade os remakes de dois clássicos da desenvolvedora japonesa Square Enix: FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ e FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS+.

Ambos em 3D e compatíveis com o Game Center para conquistas, os jogos trazem melhorias gráficas e de gameplay que prometem transformar a experiência dos jogos originais, lançados respectivamente em 1991 e 2008.

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+

O jogo, como destacado pela própria Apple, foi o primeiro a usar o sistema Active Time Battle (ATB), que se tornou uma marca registrada da franquia FINAL FANTASY. Outra novidade que estreou no jogo foi o sistema de Acréscimos, que deixa o jogador transferir de habilidades de outros personagens para obter vantagens.

Disponível em português, FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ traz dublagem para as cutscenes e uma representação mais profunda das emoções dos personagens, abrindo novas possibilidades de storytelling.

Uma adição completamente inédita desse game, de acordo sua página na App Store, é um recurso de mapeamento no qual jogadores começam com um mapa de calabouços totalmente em branco, estimulando a exploração.

FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS+

Sequência do jogo anterior, FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS+ se passa pouco menos de 20 anos após os acontecimento do quarto jogo da franquia. Há, no total, dez histórias, começando por “A História de Ceodore”, passando por “A História de Kain”, “A História dos Lunícolas” e “Os Cristais”.

A primeira história desbloqueia jornadas de outros seis personagens adicionais, as quais podem ser jogadas em qualquer ordem, mesmo que a história principal ainda não tenha sido completada.

Nesse jogo, as fases da lua influenciam as batalhas, alterando as habilidades e os ataques dos personagens. O ATB, é claro, está de volta, e as Habilidades de Bando deixam você combinar as habilidades dos membros do seu grupo dependendo do seu nível de afinidade — também é possível desbloqueá-las em eventos.

Por fim, há também um minimapa que foi adicionado para fornecer aos jogadores uma noção rápida dos seus arredores e que também serve como um atalho para o mapa do mundo como um todo.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

