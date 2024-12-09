Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple é eleita a empresa mais bem administrada dos EUA em 2024

Bruno Cardoso
09/12/2024 • 17:18

A Apple ficou na primeira colocação de um ranking do Drucker Institute que lista as 250 empresas mais bem comandadas dos Estados Unidos, desbancando nomes como NVIDIA e Microsoft, que liderou a edição 2024 da lista.

Elaborado em parceria com o The Wall Street Journal, o ranking leva em consideração aspectos como a satisfação dos clientes dessas empresas, o engajamento e a evolução dos seus funcionários, bem como sua capacidade de inovação, responsabilidade social e, por fim, força financeira — tudo isso com o objetivo de medir sua efetividade.

Para aparecer no ranking, a empresa precisa, além de ir bem nessas categorias todas, ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq e atender alguns critérios envolvendo seu valor.

Empresas de tecnologia dominam as quatro primeiras posições do ranking, com as já mencionadas NVIDIA em segundo lugar e a desenvolvedora do Windows em terceiro. Em quarto lugar, temos a Intel — apesar dos desafios enfrentados pela fabricante de chips nos últimos tempos.

Completam o Top 10 a Mastercard, em quinto lugar; a Johnson & Johnson, em sexto; a Procter & Gamble (P&G), em sétimo; a Alphabet (holding dona do Google), em oitavo; a Adobe, em nono; e a Philip Morris International, em décimo.

Dessa vez, foi a pontuação da Apple em inovação que fez a Maçã assumir a liderança do ranking — muito por conta da introdução da linha iPhone 16 e da Apple Intelligence. Ela também foi bem no quesito força financeira, embora nesse tenha sido superada pela NVIDIA.

Por outro lado, a gigante de Cupertino registrou a menor nota (62,7) no quesito evolução dos seus funcionários entre todas as companhias do Top 10, o que é algo a se levar em conta.

Michael H. Kelly, diretor executivo Drucker Institute, destacou a força das empresas de tecnologia:

As empresas que sabem como incorporar melhor a tecnologia em suas organizações, não apenas para inovação, mas que percebem que seus funcionários também são clientes e que o que seus funcionários vivenciam é o que seus clientes também vivenciarão, são empresas que prosperam.

O ranking completo pode ser conferido nessa página.

via Business Insider

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
