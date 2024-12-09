Apple poderá lançar MacBooks Pro sem notch na tela em 2026

No fim da semana passada, falamos aqui sobre um suposto cronograma da empresa de pesquisa Omdia em torno dos possíveis planos da Apple quanto ao futuro de iPads [Pro/Air/mini] e MacBooks [Pro/Air].

Além das mudanças comentadas, o pessoal do MacRumors notou que, como parte da transição do display de Mini-LED do MacBook Pro para telas OLED , em 2026, a Apple planeja abandonar o famigerado notch do display.

Mais precisamente, é apontado no cronograma que ambos os tamanhos do MacBook Pro (14 e 16 polegadas) mudariam de um “canto arredondado + corte em entalhe” para um “canto arredondado + corte em furo” para abrigar a webcam do dispositivo. Isso, naturalmente, também resultaria em uma mudança no design do display do laptop e, quem sabe, na aguardada adoção do Face ID (dedos cruzados… 🤞).

Não há, no entanto, detalhes sobre como a Apple poderia implementar tal mudança. Ademais, o cronograma aponta que os MacBooks Air continuarão com um recorte no display até, pelo menos, 2028.

