Leitura de 1 minuto

Apple poderá lançar MacBooks Pro sem notch na tela em 2026

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024 • 14:35
Notch do MacBook Pro

No fim da semana passada, falamos aqui sobre um suposto cronograma da empresa de pesquisa Omdia em torno dos possíveis planos da Apple quanto ao futuro de iPads [Pro/Air/mini] e MacBooks [Pro/Air].

Além das mudanças comentadas, o pessoal do MacRumors notou que, como parte da transição do display de Mini-LED do MacBook Pro para telas OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico., em 2026, a Apple planeja abandonar o famigerado notch do display.

Mais precisamente, é apontado no cronograma que ambos os tamanhos do MacBook Pro (14 e 16 polegadas) mudariam de um “canto arredondado + corte em entalhe” para um “canto arredondado + corte em furo” para abrigar a webcam do dispositivo. Isso, naturalmente, também resultaria em uma mudança no design do display do laptop e, quem sabe, na aguardada adoção do Face ID (dedos cruzados… 🤞).

Não há, no entanto, detalhes sobre como a Apple poderia implementar tal mudança. Ademais, o cronograma aponta que os MacBooks Air continuarão com um recorte no display até, pelo menos, 2028.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
