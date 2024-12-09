Apple TV+ é indicado a 9 Globos de Ouro por “Slow Horses”, “Disclaimer” e mais

O Apple TV+ recebeu hoje nove indicações ao Golden Globe Award, quase a metade do número de nomeações conquistadas no ano passado. Desta vez, o serviço de streaming não teve nenhuma indicação entre as categorias de filmes, mas quatro séries foram contempladas pela premiação: “Slow Horses”, “Difamação” (“Disclaimer”), “Falando a Real” (“Shrinking”) e “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”).

Os vencedores do prêmio serão revelados durante a 82ª cerimônia do Globo de Ouro, a qual será transmitida no dia 5 de janeiro de 2025, às 17h (horário do Pacífico; 22h no Brasil).

9 Golden Globe Award nominations:



Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television

DISCLAIMER*



Best Television Series – Drama

Slow Horses



Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made…

Melhor Minissérie de Televisão, Série de Antologia ou Filme Feito para Televisão:

DISCLAIMER*

Melhor Série de Televisão — Drama:

“Slow Horses”

Melhor Performance de uma Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme Feito para Televisão:

Cate Blanchett – DISCLAIMER*

Melhor Performance de um Ator em Minissérie, Série de Antologia ou Filme Feito para Televisão:

Kevin Kline – DISCLAIMER*

Melhor Performance de um Ator em Série de Televisão — Drama:

Gary Oldman — “Slow Horses”

Jake Gyllenhaal — “Presumed Innocent”

Melhor Performance de um Ator em Série de Televisão – Musical ou Comédia:

Jason Segel — “Shrinking”

Melhor Performance de um Ator Coadjuvante em Televisão:

Harrison Ford — “Shrinking”

Jack Lowden — “Slow Horses”

Liderando o grupo de indicações ao Globo de Ouro está “Slow Horses”, que garantiu três nomeações. A série, já renovada para uma sexta temporada, compete por Melhor Série de Drama, enquanto Gary Oldman recebeu uma indicação (Melhor Ator Principal), assim como Jack Lowden (Melhor Ator Coadjuvante).

Slow Horses has been nominated for 3 Golden Globe Awards including Best Television Series – Drama.

A série de comédia “Shrinking” recebeu duas indicações, sendo uma para Jason Segel (Melhor Ator em Série de Comédia) e a outra para Harrison Ford (Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia).

O recém-lançado thriller “Disclaimer” já está sendo bem recebido na temporada de premiações, com a protagonista Cate Blanchett sendo indicada na categoria Melhor Atriz Principal em Minissérie e Kevin Kline na Melhor Ator Principal em Minissérie. A produção em si também está concorrendo como Melhor Minissérie.

DISCLAIMER* has been nominated for 3 Golden Globe Awards including Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television.

Por fim, a série de suspense jurídico “Presumed Innocent” recebeu uma indicação (Melhor Ator Principal) para o astro Jake Gyllenhaal.

Só neste mês, vale lembrar, a série “Shrinking” foi eleita uma das dez melhores do ano pelo American Film Institute (AFI), enquanto “Slow Horses”, “Disclaimer” e outras séries do Apple TV+ foram indicadas aos Critics Choice Awards 2025.

