Apple TV+ é indicado a 9 Globos de Ouro por “Slow Horses”, “Disclaimer” e mais

O Apple TV+ recebeu hoje nove indicações ao Golden Globe Award, quase a metade do número de nomeações conquistadas no ano passado. Desta vez, o serviço de streaming não teve nenhuma indicação entre as categorias de filmes, mas quatro séries foram contempladas pela premiação: “Slow Horses”, “Difamação” (“Disclaimer”), “Falando a Real” (“Shrinking”) e “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”).
Os vencedores do prêmio serão revelados durante a 82ª cerimônia do Globo de Ouro, a qual será transmitida no dia 5 de janeiro de 2025, às 17h (horário do Pacífico; 22h no Brasil).
Liderando o grupo de indicações ao Globo de Ouro está “Slow Horses”, que garantiu três nomeações. A série, já renovada para uma sexta temporada, compete por Melhor Série de Drama, enquanto Gary Oldman recebeu uma indicação (Melhor Ator Principal), assim como Jack Lowden (Melhor Ator Coadjuvante).
A série de comédia “Shrinking” recebeu duas indicações, sendo uma para Jason Segel (Melhor Ator em Série de Comédia) e a outra para Harrison Ford (Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia).
O recém-lançado thriller “Disclaimer” já está sendo bem recebido na temporada de premiações, com a protagonista Cate Blanchett sendo indicada na categoria Melhor Atriz Principal em Minissérie e Kevin Kline na Melhor Ator Principal em Minissérie. A produção em si também está concorrendo como Melhor Minissérie.
Por fim, a série de suspense jurídico “Presumed Innocent” recebeu uma indicação (Melhor Ator Principal) para o astro Jake Gyllenhaal.
Só neste mês, vale lembrar, a série “Shrinking” foi eleita uma das dez melhores do ano pelo American Film Institute (AFI), enquanto “Slow Horses”, “Disclaimer” e outras séries do Apple TV+ foram indicadas aos Critics Choice Awards 2025.
