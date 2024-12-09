Navegue

Leitura de 1 minuto

Como desativar a reprodução automática de próximo episódio na Netflix [iPhone, iPad e web]

Pedro Henrique Nunes
09/12/2024 • 08:00
Logo da Netflix

A Netflix é, sem dúvidas, o serviço de streaming de vídeos mais popular do mundo. Se você também faz parte das milhões de pessoas que assinam, já deve saber que existem algumas dicas muito úteis que podem melhorar bastante a sua experiência por lá.

Uma delas, por exemplo, permite que você desabilite a reprodução automática dos episódios seguintes da série que estiver assistindo. Confira como fazer isso no seu iPhone, no seu iPad ou pelo navegador! 📺

Como desativar a reprodução automática no Netflix pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na aba “Minha Netflix”, no canto inferior direito. Depois, selecione o botão com três risquinhos (no canto superior direito), vá em “Gerenciar perfis” e escolha o perfil no qual deseja fazer essas mudanças.

Após isso, desmarque a opção “Reprodução automática do próximo episódio” e toque em “Concluído”.

Como desativar a reprodução automática no Netflix pela web

Acesse o site do serviço usando o seu navegador de preferência. Clique na sua foto de perfil e escolha “Conta”. Vá até “Gerenciar perfis”, escolha o perfil e clique em “Configurações de reprodução”.

Desmarque a opção “Iniciar automaticamente o próximo episódio de uma série em todos os aparelhos” e selecione “Salvar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
