Como ocultar títulos do seu histórico na Netflix [iPhone, iPad e web]

Pedro Henrique Nunes
09/12/2024 • 07:30
Foto de Alexander Shatov no Unsplash
Netflix

Hoje, mostraremos como é facilmente possível ocultar os títulos (séries ou filmes) do seu histórico de visualização na plataforma de streaming Netflix.

Assim, de acordo com eles, essas produções não serão mais exibidas como assistidas e só serão usadas para fazer recomendações se você assistir a elas de novo, sendo assim removidas da fileira “Continuar assistindo”.

Veja como fazer isso! 🎬

Como ocultar títulos do seu histórico da Netflix pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque na aba “Minha Netflix”, vá até os três risquinhos (no canto superior direito) e entre em “Conta”.

Acesse “Configurações de privacidade e dados” e “O que foi assistido”. Toque no ícone de ocultar ao lado do que quiser ou em “Ocultar tudo” para fazer isso com todos os conteúdos de uma só vez.

Como ocultar títulos do seu histórico da Netflix pela web

Em um navegador, acesse esse site e faça o login na sua conta. Selecione “O que foi assistido”, clique no ícone de ocultar ao lado do episódio ou do título que deseja ocultar. Caso oculte um episódio, você também verá uma opção para ocultar a série como um todo.

Já para ocultar todo o seu histórico de visualização, selecione “Ocultar tudo”, na parte inferior da página, e confirme.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
