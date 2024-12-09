Navegue

Leitura de 1 minuto

Hermès lança estojo de couro para AirPods Pro no Brasil por… R$7.500!

Pedro Henrique Nunes
09/12/2024 • 16:29

A Hermès, parceira de longa data da Apple na confecção de pulseiras especiais para os Apple Watches em couro e em materiais têxteis, já havia lançado acessórios de luxo para os AirPods Pro, em maio do ano passado.

Entre eles, está um estojo de couro de bezerro Swift (descrito pela empresa como “quase macio, com um brilho delicado e levemente granulado”) para proteger os fones de ouvido da Apple com estilo.

Agora, mais de um ano depois, a subsidiária brasileira da grife francesa tratou de disponibilizar esse acessório para quem quiser/puder comprá-lo por aqui.

Estojo para AirPods Pro 2 da Hermès (marrom)
Estojo para AirPods Pro 2 da Hermès (rosa)
Estojo para AirPods Pro 2 da Hermès (azul)

Eis como a Hermès descreve a case:

Um estojo com mosquetão para usar a peça de diversas formas, conforme desejar. O botão de pareamento é indicado pela gravação Clou de Selle.
A espessura do couro é adequada para uma recarga sem fio.

O mosquetão, que acompanha o produto, permite que você prenda os fones em uma mochila, bolsa ou algo do tipo. Além disso, o estojo ainda possibilita o uso da recarga sem fio sem precisar removê-lo.

O estojo em couro da Hermès é compatível com todas as gerações dos AirPods Pro e está disponível no Brasil em três cores características da marca: Gold, Rose Sakura/Menthe e Bleu Jean/Nata.

Nos Estados Unidos, ele sai a US$1.475 e, no Brasil, está chegando por módicos R$7.500. 🤑 Aos interessados, ele já está disponível no site brasileiro da Hermès.

Em outros países, além desse estojo, a empresa também vende carteiras de couro compatíveis com MagSafe em motivos equestres e bordados, por US$690.

AirPods Pro 2 (miniatura)
Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
