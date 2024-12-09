Navegue

iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2 ganham segundas Release Candidates

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024 • 15:19
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

Aos que esperavam as versões finais dos sistemas da Apple hoje, saibam que a espera continuará por mais um tempinho. Isso porque a empresa acaba de liberar as segundas Release Candidates (RCs) do iOS 18.2 (compilação 22C151), do iPadOS 18.2 (idem), do macOS Sequoia 15.2 (24C100), do tvOS 18.2 (22K155) e do visionOS 2.2 (22N841) para desenvolvedores.

Até o momento, apenas o do watchOS 11.2 segue na primeira RC, liberada na semana passada.

Com isso, a nova previsão é de que a Apple libere todos os sistemas para os usuários em geral, mais tardar, na semana que vem — exceto caso novas RCs sejam liberadas. Há possibilidade, no entanto, de eles saírem mais rápido — amanhã ou quarta-feira, quem sabe.

Novidades

As novidades mais significativas virão com o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS 15.2, os quais, como se sabe, incluirão mais recursos da Apple Intelligence — incluindo os Genmojis, o aplicativo Image Playground, a Image Wand e a integração da Siri com o ChatGPT.

Cabe apontar que os recursos da Apple Intelligence estão disponíveis inicialmente somente em inglês, nos Estados Unidos. A lista de dispositivos compatíveis pode ser conferida aqui.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
