Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Noruega é o primeiro país a contar com alternativa ao Apple Pay no iPhone

Douglas Nascimento
09/12/2024 • 12:24

O Apple Pay foi, por muito tempo, a única carteira digital com acesso livre ao NFC 1Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade. dos iPhones para realizar pagamentos por aproximação. Isso até a União Europeia entrar na jogada, visto que o bloco obrigou a Maçã a abrir sua plataforma para o suporte de carteiras concorrentes no iOS.

Publicidade

Após a Maçã implementar as mudanças exigidas pela UE, foi anunciada hoje a primeira carteira digital de terceiros com autorização para operar em iPhones. Trata-se da carteira da Vipps MobilePay, a qual já está disponível para usuários da Noruega por meio do novo recurso Tap with Vipps.

Posts relacionados

Com a novidade, clientes podem realizar todos os tipos de pagamentos suportados pela Vipps por aproximação — o que inclui enviar dinheiro para amigos, pagar em lojas físicas ou online, pagar a organizações e associações, enviar solicitações de dinheiro, dentre outras ações.

Vipps MobilePay

Funcionando em terminais que aceitam cartões BankAxept (o sistema de pagamentos da Noruega), a novidade está disponível inicialmente para clientes do SpareBank 1, do DNB e de mais de 40 outros bancos locais. A empresa afirmou estar trabalhando para incluir outros bancos futuramente.

Publicidade

A Vipps MobilePay anunciou, ainda, que em alguns meses o serviço estará disponível também para cartões Visa e Mastercard, as duas maiores bandeiras de pagamento do mundo. Isso significa que os usuários com a carteira da Vipps poderão usá-la também internacionalmente.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Near field communication, ou comunicação por campo de proximidade.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple é alvo de outro processo por falta de recurso contra pornografia infantil
Próx. Post

Apple Arcade ganha remake de FINAL FANTASY IV e sequência THE AFTER YEARS+
Posts relacionados