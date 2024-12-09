Noruega é o primeiro país a contar com alternativa ao Apple Pay no iPhone

O Apple Pay foi, por muito tempo, a única carteira digital com acesso livre ao NFC dos iPhones para realizar pagamentos por aproximação. Isso até a União Europeia entrar na jogada, visto que o bloco obrigou a Maçã a abrir sua plataforma para o suporte de carteiras concorrentes no iOS.

Após a Maçã implementar as mudanças exigidas pela UE, foi anunciada hoje a primeira carteira digital de terceiros com autorização para operar em iPhones. Trata-se da carteira da Vipps MobilePay, a qual já está disponível para usuários da Noruega por meio do novo recurso Tap with Vipps.

Com a novidade, clientes podem realizar todos os tipos de pagamentos suportados pela Vipps por aproximação — o que inclui enviar dinheiro para amigos, pagar em lojas físicas ou online, pagar a organizações e associações, enviar solicitações de dinheiro, dentre outras ações.

Funcionando em terminais que aceitam cartões BankAxept (o sistema de pagamentos da Noruega), a novidade está disponível inicialmente para clientes do SpareBank 1, do DNB e de mais de 40 outros bancos locais. A empresa afirmou estar trabalhando para incluir outros bancos futuramente.

A Vipps MobilePay anunciou, ainda, que em alguns meses o serviço estará disponível também para cartões Visa e Mastercard, as duas maiores bandeiras de pagamento do mundo. Isso significa que os usuários com a carteira da Vipps poderão usá-la também internacionalmente.

via MacRumors