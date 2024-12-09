Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Catchy Words AR, Streets of Rage 4, Jetlag – Time zone e mais!

Marcelo Melo
09/12/2024 • 21:00

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store nesta segunda-feira!

Catchy Words AR, desenvolvido pelo pessoal da Twice, é uma forma divertida de aprender palavras.

Diferentemente dos jogos nos quais a tela é o controle principal, nesse game — que utiliza realidade aumentada — o seu caminhar por espaços é o que faz a captura das letras e a consequente descoberta da palavras em questão.

Confira um vídeo:

YouTube video

Independentemente da sua idade, é diversão certa! O ponto negativo fica pela ausência do português, mas o jogo pode ser uma ferramenta adicional para o estudo de outras línguas, como alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e russo.

Aproveite a oferta, estoure a bolha e boa diversão!

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Jogo de estratégia.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Hora mundial.

Utilitário para escrita.

Temporizadores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Posts relacionados