Promoções na App Store: Catchy Words AR, Streets of Rage 4, Jetlag – Time zone e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store nesta segunda-feira!
Catchy Words AR, desenvolvido pelo pessoal da Twice, é uma forma divertida de aprender palavras.
Diferentemente dos jogos nos quais a tela é o controle principal, nesse game — que utiliza realidade aumentada — o seu caminhar por espaços é o que faz a captura das letras e a consequente descoberta da palavras em questão.
Confira um vídeo:
Independentemente da sua idade, é diversão certa! O ponto negativo fica pela ausência do português, mas o jogo pode ser uma ferramenta adicional para o estudo de outras línguas, como alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e russo.
Aproveite a oferta, estoure a bolha e boa diversão!
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:
Jogos
Jogo de ação.
Jogo de estratégia.
Jogo de palavras.
Aplicativos
Hora mundial.
Utilitário para escrita.
Temporizadores.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😬