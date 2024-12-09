RØDE anuncia Wireless GO Gen 3, com gravação em 32-bit float e mais novidades

A RØDE anunciou hoje a terceira geração do Wireless GO, mais de três anos após o lançamento da versão II do seu popular microfone sem fio de dois canais. Com a nova versão, a empresa mantém o design e o modo de operar intuitivo e prático do dispositivo, mas também traz novos recursos e melhorias.

Publicidade

Com saídas USB-C e TRRS (de 3,5mm), bem como compatibilidade com todos os dispositivos Series IV da RØDE (incluindo a RØDECaster Pro II, a RØDECaster Video e o Wireless PRO), o produto conta com transmissão digital de última geração de 2,4GHz com criptografia de 128 bits da empresa — o que resulta em uma gravação limpa e estável em distâncias de até 260 metros sem obstruções.

Divulgação/RØDE

Segundo a RØDE, ambos os transmissores contam com microfones profissionais embutidos com o padrão polar omnidirecional — com direito ao design aprimorado presente no Wireless PRO — o que é ideal para capturar a fala cristalina de qualquer direção e em qualquer posicionamento.

Divulgação/RØDE

Um dos grandes destaques da nova geração é o suporte a mais de 40 horas de gravação em 32-bit float, a qual permite recuperar áudios distorcidos, saturados ou muito baixos no momento da pós-produção — o que é ideal para situações em que há uma grande variação no nível de áudio.

Publicidade

Essa tecnologia inovadora garante que sempre haverá um backup impecável do áudio, mesmo em ambientes dinâmicos e desafiadores. Cada transmissor também possui um botão de gravação dedicado e memória interna de mais de 40 horas.

Outra novidade — esta focada em quem prefere gravar diretamente de câmeras — é a tecnologia GainAssist, a qual usa algoritmos inteligentes para balancear dinamicamente os níveis de áudio em tempo real para tornar o processo de gravação o mais fluido possível.

Divulgação/RØDE

Possuindo compatibilidade universal com câmeras, smartphones e computadores, o Wireless GO Gen 3 ainda conta com monitoramento por fone de ouvido com controle de nível integrado, bem como detecção automática de energia para prolongar a vida útil da bateria.

O produto está disponível nas cores preta e branca tradicionais, bem como em edições limitadas com cores mais vibrantes (como vermelho, laranja, verde, roxo, rosa, azul) e em tons mais sutis (como cobalto, lilás, argila, pedra, rosa e musgo).

Divulgação/RØDE

Além do produto, a RØDE também está lançando um carregador e uma case de viagem, a Charge Case+, a qual mantém todo o sistema seguro e protegido ao guardá-lo ou transportá-lo. Ele possui uma bateria que fornece duas recargas completas — o suficiente para usar o dispositivo por 21 horas.

Publicidade

Ambos os produtos podem ser adquiridos diretamente pelo site da RØDE — em breve, teremos vídeo sobre eles em nosso canal do YouTube. 😉 Enquanto o Wireless GO (Gen 3) custa US$300, a Charge Case+ sai por US$90.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.