Sora: OpenAI disponibiliza seu modelo de geração de vídeos com IA

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024 • 19:00
Sora da OpenAI

Após uma prévia liberada no início deste ano, o Sora (novo modelo de geração de vídeo da OpenAI) está disponível para uso público. Se você for assinante do ChatGPT Plus ou do Pro (anunciado na semana passada), é possível começar a experimentar a ferramenta a partir de hoje.

Alimentado por um modelo mais poderoso do que o que a OpenAI exibiu originalmente, o Sora Turbo é significativamente mais rápido — embora a empresa alerte que ele ainda possui limitações. Entre elas, o modelo “geralmente gera física irrealista e luta com ações complexas por longas durações”, segundo a empresa.

Agora você pode gerar vídeos inteiramente novos a partir de texto, dar vida a imagens ou estender, remixar ou misturar vídeos que você já tem. Desenvolvemos novas interfaces para permitir comandos mais fáceis, controles criativos e compartilhamento da comunidade: openai.com/sora/

Na versão inicial, a OpenAI está limitando o Sora a gerar vídeos de até 1080p (Full HD) com 20 segundos de duração. Alguns dos recursos da ferramenta incluem a opção de estender vídeos (tanto antes do início ou após o fim), combinar e cortar clipes sem interrupções, bem como organizar e editar uma sequência única dos seus vídeos em uma linha do tempo pessoal.

YouTube video

Os assinantes do ChatGPT Plus podem usar o Sora para criar até 50 vídeos em 480p por mês. Como alternativa, esses assinantes podem gerar menos vídeos (e mais curtos) em 720p. A OpenAI disse que o plano Pro oferece mais possibilidades de uso, em resoluções mais altas e durações mais longas.

Por motivos de segurança, cada vídeo apresenta uma marca d’água visível por padrão e contém metadados C2PA para auxiliar na identificação — com a opção de fazer o download sem a marca no plano Pro. A OpenAI diz que impedirá o uso do Sora para criar materiais de abuso sexual infantil e deepfakes sexuais. De forma mais ampla, a empresa planeja limitar, a princípio, os uploads de pessoas até que tenha tempo de refinar suas proteções.

Estamos lançando o Sora hoje, e fizemos um novo produto para acompanhá-lo.
Se você tem uma conta OpenAI Plus ou Pro, você pode gerar vídeos. qualquer um pode visualizá-los.
Levará algum tempo para ser lançado, mas até o final do dia deve estar disponível em sora.com.
.
Uma das coisas mais empolgantes para mim sobre este produto é o quão fácil é cocriar com outros; parece uma coisa nova e interessante!
Isso ainda está no começo — pense nisso como GPT-1 para vídeo — mas eu já acho o feed tão atraente.

Mesmo que você não tenha uma assinatura do ChatGPT, você ainda pode visitar o site do Sora para ver como outras pessoas estão usando a ferramenta para criar. Inclusive, aqueles que criarem vídeos com a ferramenta têm a opção de não compartilhá-los publicamente na galeria da OpenAI.

liberada no Brasil e em vários outros países, a ferramenta ainda não está disponível em diversas regiões, vale notar, incluindo a União Europeia e o Reino Unido.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
