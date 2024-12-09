Sora: OpenAI disponibiliza seu modelo de geração de vídeos com IA

Após uma prévia liberada no início deste ano, o Sora (novo modelo de geração de vídeo da OpenAI) está disponível para uso público. Se você for assinante do ChatGPT Plus ou do Pro (anunciado na semana passada), é possível começar a experimentar a ferramenta a partir de hoje.

Alimentado por um modelo mais poderoso do que o que a OpenAI exibiu originalmente, o Sora Turbo é significativamente mais rápido — embora a empresa alerte que ele ainda possui limitações. Entre elas, o modelo “geralmente gera física irrealista e luta com ações complexas por longas durações”, segundo a empresa.

Now you can generate entirely new videos from text, bring images to life, or extend, remix, or blend videos you already have. We’ve developed new interfaces to allow easier prompting, creative controls, and community sharing: https://t.co/HMcAKwaCCw pic.twitter.com/gtMiFkT6GB — OpenAI (@OpenAI) December 9, 2024

Agora você pode gerar vídeos inteiramente novos a partir de texto, dar vida a imagens ou estender, remixar ou misturar vídeos que você já tem. Desenvolvemos novas interfaces para permitir comandos mais fáceis, controles criativos e compartilhamento da comunidade: openai.com/sora/

Na versão inicial, a OpenAI está limitando o Sora a gerar vídeos de até 1080p (Full HD) com 20 segundos de duração. Alguns dos recursos da ferramenta incluem a opção de estender vídeos (tanto antes do início ou após o fim), combinar e cortar clipes sem interrupções, bem como organizar e editar uma sequência única dos seus vídeos em uma linha do tempo pessoal.

Os assinantes do ChatGPT Plus podem usar o Sora para criar até 50 vídeos em 480p por mês. Como alternativa, esses assinantes podem gerar menos vídeos (e mais curtos) em 720p. A OpenAI disse que o plano Pro oferece mais possibilidades de uso, em resoluções mais altas e durações mais longas.

Por motivos de segurança, cada vídeo apresenta uma marca d’água visível por padrão e contém metadados C2PA para auxiliar na identificação — com a opção de fazer o download sem a marca no plano Pro. A OpenAI diz que impedirá o uso do Sora para criar materiais de abuso sexual infantil e deepfakes sexuais. De forma mais ampla, a empresa planeja limitar, a princípio, os uploads de pessoas até que tenha tempo de refinar suas proteções.

one of the most exciting things to me about this product is how easy it is to co-create with others; it feels like an interesting new thing!



this is early–think of it like GPT-1 for video–but i already think the feed is so compelling. — Sam Altman (@sama) December 9, 2024 Estamos lançando o Sora hoje, e fizemos um novo produto para acompanhá-lo.

Se você tem uma conta OpenAI Plus ou Pro, você pode gerar vídeos. qualquer um pode visualizá-los.

Levará algum tempo para ser lançado, mas até o final do dia deve estar disponível em sora.com.

.

Uma das coisas mais empolgantes para mim sobre este produto é o quão fácil é cocriar com outros; parece uma coisa nova e interessante!

Isso ainda está no começo — pense nisso como GPT-1 para vídeo — mas eu já acho o feed tão atraente.

Mesmo que você não tenha uma assinatura do ChatGPT, você ainda pode visitar o site do Sora para ver como outras pessoas estão usando a ferramenta para criar. Inclusive, aqueles que criarem vídeos com a ferramenta têm a opção de não compartilhá-los publicamente na galeria da OpenAI.

Já liberada no Brasil e em vários outros países, a ferramenta ainda não está disponível em diversas regiões, vale notar, incluindo a União Europeia e o Reino Unido.