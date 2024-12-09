Vision Pro poderá ganhar suporte a controles do Sony PlayStation VR2

Segundo novas informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple está trabalhando com a Sony para oferecer suporte aos controles do PlayStation VR2 no Vision Pro, que atualmente suporta apenas os controles de jogos tradicionais do PlayStation 5 e do Xbox Series X|S.

O suporte a controles de jogos de VR (que já é oferecido também pela Meta em seus headsets) permitiria não apenas jogar games mais avançados, como também melhoraria algumas tarefas de produtividade e edição de mídia, visto que os métodos de controle por visão e por gestos ainda não são tão precisos.

Os engenheiros da Apple, inclusive, já teriam pensado e prototipado o que seria uma ferramenta semelhante a um Apple Pencil para controle mais refinado no Vision Pro (obviamente não focada em jogos), porém, segundo Gurman, ainda não há planos iminentes para lançar algo do tipo no mercado.

A ideia seria focar antes na parceria com a Sony — algo que deverá até mudar a forma como a empresa japonesa opera em relação aos controles do VR2, visto que eles não são hoje vendidos separadamente. O acordo envolveria vender os controladores nas lojas da Apple, como já acontece com os do PS5.

Embora o foco esteja em jogos, Gurman ainda afirmou que as duas empresas também criaram suporte para navegação no visionOS, o qual usaria o hardware dos controles do VR2 para ações como rolagem e seleção — coisas que atualmente são majoritariamente feitas usando as mãos no sistema operacional.

Segundo o jornalista, a ideia original da Apple e da Sony seria um anúncio em conjunto desse recurso há algumas semanas, mas esse lançamento acabou sendo adiado — com a expectativa de que aconteça em algum momento futuramente, a menos que seja “abruptamente descartado”.

