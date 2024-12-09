Visualização única: WhatsApp corrige bug que permitia salvar imagens e vídeos

O WhatsApp confirmou, na última sexta-feira (6/12), que corrigiu um bug no recurso de visualização única o qual permitia que usuários mal-intencionados salvassem imagens e vídeos que deveriam desaparecer após abertos pela primeira vez.

Divulgado em setembro pelo pesquisador de segurança Tal Be’ery, o bug afetava a versão web do WhatsApp e estava sendo explorado por uma série de extensões para navegador, sendo algumas delas pagas.

Ao TechCrunch, Zade Alsawah, porta-voz do mensageiro da Meta, explicou que uma “solução de longo prazo” foi implementada para corrigir o problema. Mesmo assim, ele deu alguns conselhos para usuários que decidirem mandar mensagens de visualização única:

Estamos constantemente construindo camadas de proteção de privacidade, e isso inclui lançar atualizações importantes para a visualização única na web. Como sempre, continuamos a encorajar os usuários a enviar mensagens de visualização única somente para pessoas que eles conhecem e confiam, e garantir que eles estejam usando a versão mais recente do aplicativo.

De acordo com as informações, a correção fez com que todas as extensões as quais se aproveitavam dessa brecha parassem de funcionar, com alguns de seus usuários reclamando justamente disso na internet. “Não funciona DE JEITO NENHUM. Não perca seu tempo”, diz um dos relatos visto pelo veículo.

Agora, sempre que o usuário receber uma mensagem de visualização única, ele verá o mesmo alerta exibido pelo WhatsApp na sua versão para desktops, o qual pede para ele pegue o seu telefone caso queira visualizar o conteúdo da mensagem em questão:

Você recebeu uma foto de visualização única. Por motivos de privacidade, você só pode abrir essa foto no seu celular.

Be’ery celebrou a resposta rápida do WhatsApp após a sua descoberta:

Às vezes, quando uma vulnerabilidade é explorada na natureza, uma divulgação responsável é torná-la pública. Estamos muito felizes que nossa pesquisa e publicação levaram o WhatsApp a corrigir o problema e proteger a privacidade de seus usuários.

Nós do MacMagazine, vale notar, já ensinamos por aqui a como enviar fotos/vídeos e mensagens de áudio de visualização única.