WhatsApp facilita o compartilhamento de pacotes de figurinhas no iOS

Com a versão 24.24.83 do WhatsApp para iOS, já disponível na App Store, o mensageiro facilitou o compartilhamento de pacotes de figurinhas — algo em testes há algumas semanas.

O changelog oficial da atualização destaca que os usuários agora podem compartilhar pacotes de figurinhas como mensagens na conversa. Para isso, basta tocar no ícone de três pontinhos ao lado de um pacote e escolher “Enviar”.

Depois de enviado, o pacote de figurinhas inteiro é compartilhado como uma mensagem, de modo que o destinatário pode baixá-lo facilmente. Antes, o envio de cada figurinha era feito de forma individual.

Vale notar que o recurso está disponível para usuários que instalarem a referida atualização do WhatsApp da App Store. Ainda assim, pode ser que sua liberação não ocorra imediatamente após o update.

