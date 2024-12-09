Navegue

WhatsApp facilita o compartilhamento de pacotes de figurinhas no iOS

Luiz Gustavo Ribeiro
09/12/2024 • 15:41

Com a versão 24.24.83 do WhatsApp para iOS, já disponível na App Store, o mensageiro facilitou o compartilhamento de pacotes de figurinhasalgo em testes há algumas semanas.

O changelog oficial da atualização destaca que os usuários agora podem compartilhar pacotes de figurinhas como mensagens na conversa. Para isso, basta tocar no ícone de três pontinhos ao lado de um pacote e escolher “Enviar”.

Compartilhamento de pacotes de figurinhas no WhatsApp

Depois de enviado, o pacote de figurinhas inteiro é compartilhado como uma mensagem, de modo que o destinatário pode baixá-lo facilmente. Antes, o envio de cada figurinha era feito de forma individual.

Vale notar que o recurso está disponível para usuários que instalarem a referida atualização do WhatsApp da App Store. Ainda assim, pode ser que sua liberação não ocorra imediatamente após o update.

via WABetaInfo

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
