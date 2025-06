★ A excepcional longa duração da bateria dos smartwatches da HUAWEI

Os smartwatches da HUAWEI são verdadeiramente revolucionários não apenas em termos de tecnologia e design, mas também pela notável longa duração de bateria. Com autonomia de até 14 dias, esses dispositivos permitem que você passe a semana inteira sem se preocupar com a necessidade de recarregar.

Fique tranquilo: os smartwatches da HUAWEI têm uma excelente bateria!

HUAWEI Watch GT 5 Series

A linha HUAWEI Watch GT 5 estabelece um novo padrão em termos de duração da bateria. Com até 14 dias de uso no HUAWEI WATCH GT 5 de 46mm e 7 dias no HUAWEI WATCH GT 5 de 41mm, você pode confiar plenamente no seu relógio. Além disso, o carregamento rápido permite que apenas 5 minutos de carga proporcionem 2 dias de uso; em 45 minutos, seu relógio estará completamente carregado!

HUAWEI Watch Ultimate

O HAWEI Watch Ultimate eleva a experiência com seu carregamento rápido sem fio de nova geração. Em apenas 10 minutos, você obtém 25% de carga; em 60 minutos, a bateria está totalmente carregada. Desfrute de 2 semanas de autonomia, incluindo monitoramento contínuo de frequência cardíaca, rastreamento do sono, exercícios diários e muito mais.

HUAWEI Watch Fit 3

O HUAWEI Watch Fit 3 é projetado para acompanhar o seu ritmo de vida agitado, oferecendo até 10 dias de duração da bateria com uma única carga. Mesmo em uso intenso, a bateria pode durar até 7 dias. Com uma carga rápida de 10 minutos, equivalente ao tempo de pedir um café, você terá energia para o dia todo!

HUAWEI Band 9

A HUAWEI Band 9 é a escolha perfeita para quem busca praticidade. Com carregamento rápido, 5 minutos são suficientes para 2 dias de uso; em apenas 45 minutos, a bateria é completamente recarregada. Desfrute de até 14 dias de autonomia com uma única carga, garantindo que a sua pulseira esteja sempre pronta para acompanhar o seu ritmo.

Em um mundo onde a mobilidade e a conveniência são essenciais, as soluções da HUAWEI se destacam ao oferecer produtos que não só impressionam em termos de funcionalidades, mas também garantem que a bateria nunca seja uma preocupação. Com os smartwatches e os wearables da HUAWEI, você pode viver sua vida sem limitações, sabendo que a tecnologia está sempre pronta para acompanhá-lo.

Continue explorando, continue descobrindo, e deixe que a HUAWEI cuide da sua energia enquanto você se concentra no que realmente importa.

