amaran Go é uma espécie de ring light para iPhone com suporte MagSafe

A fabricante de acessórios de iluminação amaran lançou hoje a amaran Go, uma miniluz de LED com suporte MagSafe e Qi2 ideal para criadores de conteúdo.

Conectando-se magneticamente ao dispositivo, a amaran Go também vem com um adesivo que torna-a compatível basicamente com qualquer dispositivo. O acessório possui um design dobrável versátil e oferece boa estabilidade, segundo a fabricante.

Graças ao seu design bidirecional, é possível melhorar a iluminação do ambiente tanto para a câmera frontal quanto para a traseira do dispositivo. Abaixo da luz, ele também possui um espelho embutido.

São oferecidos, ao todo, dez modos de luz e configurações de brilho. Com relação à duração da bateria, a promessa é de uma autonomia de até nove horas quando totalmente otimizado para transmissões ao vivo estendidas.

Disponível em cinco cores (carvão, branca, azul, rosa e verde), a amaran Go pode ser adquirida diretamente no site da fabricante (nos Estados Unidos e no Canadá) por US$30 ou a partir de um revendedor autorizado local.

