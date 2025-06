App YouTube Kids ganha design mais parecido com o do aplicativo padrão

O aplicativo YouTube Kids ganhou um novo design que o torna mais parecido como o app padrão da plataforma, além de permitir a visualização de vídeos no modo retrato pela primeira vez.

Na parte superior do app, agora há um carrossel com filtros de conteúdo rotulados por tópico, esteja a criança procurando por jogos, programas, música ou algo na guia educacional “Explorar”. Alguns dos outros atalhos que costumavam ficar na parte superior (como “Início”, “Pesquisa” e “Perfil”) foram movidos para uma nova barra de navegação na parte inferior.

Uma nova página “Suas coisas” também está localizada nessa barra e serve como um portal dedicado para encontrar conteúdos baixados, compartilhados ou vistos anteriormente. Já os controles parentais e outras configurações permanecerão disponíveis em todas as partes do app, a partir do atalho no canto superior direito.

Embora essas mudanças estejam sendo liberadas para o aplicativo no iOS e no Android, o Google informa que a atualização — ao menos por ora — não mudará nada na experiência do YouTube Kids na web ou na TV.

via The Verge