Apple libera primeira atualização de firmware para a nova Beats Pill

A Apple lançou a primeira atualização de firmware para a nova Beats Pill (compilação 2C336 ), lançada originalmente em junho passado — mas que chegou ao Brasil somente em setembro.

Assim como os fones da marca, a Apple não indica quais mudanças/novidades a atualização de firmware do speaker inclui — podendo ser apenas correções de bugs e melhorias gerais.

Também como os fones da Beats, não há um método manual de atualização do firmware do alto-falante, sendo que o update deve ser instalado automaticamente, em segundo plano, durante o uso do dispositivo.

É possível verificar o número da versão do firmware em uso pelo iPhone/iPad, acessando Ajustes » Bluetooth e tocando no botão de Informação ao lado do dispositivo Beats. No macOS, usuários podem abrir os Ajustes do Sistema, selecionar Bluetooth e clicar no botão de Informação ao lado do acessório.

Donos de aparelhos com Android podem atualizar o firmware usando o aplicativo Beats, desde que o dispositivo esteja conectado a uma fonte de alimentação.

