Apple Pay já pode ser usado também no Egito

Mora no Egito ou está de passagem pelo país africano? Pois saiba que a Maçã finalmente disponibilizou o Apple Pay por lá, depois de anos de pedidos dos usuários.

A liberação do serviço foi notada primeiro pelo usuário do X (antigo Twitter) Aaron [@aaronp613], que postou uma imagem com o que parecem ser linhas de código da última Release Candidate do iOS 18.2:

Apple Pay is now live in Egypt! pic.twitter.com/rLIBPMb4bE — Aaron (@aaronp613) December 10, 2024 O Apple Pay está agora no ar no Egito!

Na captura de tela acima, é possível notar referências ao país africano (“ EG “, logo na primeira linha) e ao funcionamento do Apple Pay. A Maçã, no entanto, já tratou de confirmar a novidade ao colocar no ar uma página sobre o serviço no seu site egípcio.

De acordo com informações do Egypt Today, três instituições financeiras foram contempladas nesse lançamento: o Banco Nacional do Egito, o Banque Misr e o Banco Comercial Internacional (CIB, na sigla original) do Egito. Ainda segundo o site, o Banco Central do Egito (CBE) trabalhou em conjunto à Apple para viabilizar esse lançamento.

Tendo completado recentemente dez anos de vida, o Apple Pay também chegou nas últimas semanas ao Paraguai e ao Uruguai. Presente no Brasil desde 2018, ele permite que usuários cadastrem seus cartões compatíveis e façam compras por aproximação com seus iPhones e Apple Watches, além de realizar pagamentos online (inclusive no Mac).