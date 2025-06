Apple TV+ terá documentário sobre o Movimento Gallaudet nos EUA

A Apple anunciou há pouco um novo documentário chamado “Deaf President Now!”, que explorará o histórico Movimento Gallaudet — uma série de protestos que aconteceu em 1988 na Universidade de Gallaudet, em Washington, D.C. (Estados Unidos).

Publicidade

O estopim para o episódio se deu quando a administração da instituição — que é especializada em alunos surdos — nomeou um presidente ouvinte em vez de um dos vários (e extremamente qualificados) candidatos surdos. Os protestos e boicotes promovidos pelos alunos surtiram efeito e fizeram com que o presidente nomeado renunciasse ao cargo e Dr. I. King Jordan, que é surdo, assumisse o seu posto.

Segundo a Maçã, a produção traz entrevistas com cinco pessoas envolvidas no movimento (cujo título se traduz para “Presidente Surdo Já!”, em português): Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus, Greg Hlibok e, é claro, o presidente Jordan. Ela também lança mão de uma narrativa experimental chamada “Deaf Point of View” (“Ponto de Vista Surdo”, em português), a qual usa fotografias expressionistas e um design de áudio complexo para traduzir a experiência de uma pessoa surda.

“Deaf President Now!” será produzida e codirigida pelo indicado ao Oscar e ativista dos direitos dos surdos Nyle DiMarco, ao lado de Davis Guggenheim — que trabalhou em “STILL: Ainda Sou Michael J. Fox” (“STILL: A Michael J. Fox Movie”), diga-se.

Publicidade

Por muito tempo, as histórias de deficiência que moldaram os Estados Unidos estiveram conspicuamente ausentes da história que contamos. Esse filme não apenas preserva um momento crucial na história dos direitos civis, mas também celebra a resiliência da minha comunidade surda, cujos triunfos merecem ser reconhecidos, celebrados e lembrados. —Nyle DiMarco.

O produtor Wayne Betts Jr. é o responsável por criar os efeitos visuais que buscam representar de forma autêntica a experiência dos surdos, chamada Visual Noise. A Língua Americana de Sinais (ASL, na sigla em inglês) é, inclusive, o idioma predominante do documentário.

O projeto também conta com os consultores Jonaz McMillan e Lindsey Dryden (da FWD-Doc), os quais trabalharam para garantir que essa experiência fosse transmitida com precisão. Além disso, mais 40 membros do elenco e da equipe participaram da produção do filme são surdos ou possuem alguma deficiência auditiva.

“Deaf President Now!” é produzida pela Concordia Studio para a Apple. Guggenheim, DiMarco, Michael Harte, Jonathan King e Amanda Rohlke são creditados como produtores.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.