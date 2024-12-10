Apple Vision Pro é considerado a inovação do ano pela Popular Science

Lançado com muita pompa pela Apple após o seu anúncio oficial (na WWDC do ano passado), o Vision Pro foi eleito pela Popular Science como a grande inovação e também o gadget do ano em seu popular ranking com as 50 maiores inovações de 2024.

No texto dedicado ao dispositivo da Maçã, a PopSci destacou que o dispositivo consumou rumores ventilados há cerca de uma década e emergiu com um “design surpreendente”. O seu “preço enorme” também foi mencionado, assim como destaques como o chip da série R e um novo sistema operacional.

Outro destaque apontado foi a qualidade da tela do Apple Vision Pro, com seus 23 milhões de pixels e resolução superior a 4K em cada olho. A visão do mundo exterior em tempo real, que o torna um verdadeiro dispositivo de realidade aumentada (RA), também foi mencionada.

Embora os headsets de RA já existam antes [do Vision Pro], este recebe nosso prêmio por causa de quanto potencial ele mostra. É parte do plano geral de hardware da Apple. As novas câmeras do iPhone têm um arranjo específico para gravar vídeo espacial para consumo em RA. Aplicativos familiares podem oferecer experiências aumentadas especificamente destinadas a fones de ouvido.

A Popular Science afirmou esperar que a próxima versão abra mão da tela EyeSight, que exibe uma “imagem assustadora” dos olhos do usuário externamente, e também opinou que um dispositivo que oferece uma experiência como a do Vision Pro com um preço amigável poderá ser “uma virada de jogo”.

Também apareceram entre as 50 maiores inovações de 2024 os chips Snapdragon da série X (focados em IA), o drone compacto DJI Neo e o anel inteligente Oura Ring 4.

