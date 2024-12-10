Como limpar automaticamente o histórico de pesquisas no Instagram [iPhone e web]

Nós já ensinamos, por aqui, como é possível limpar o histórico do Instagram de forma manual. Ocorre que o aplicativo da Meta também permite fazer isso automaticamente.

É possível manter as pesquisas por 3 dias, 7 dias, 14 dias ou “Padrão”, opção na qual o Instagram armazena essas pesquisas por apenas 30 dias. Veja como alterar esse comportamento! 📱

Com o app aberto no seu iPhone — ou pelo site da rede —, faça o seguinte:

No iPhone: toque na aba da sua foto (no canto inferior direito), depois nos três risquinhos (no canto superior direito) e em “Central de Contas”.

Na web: clique em “Mais”, em “Configurações” e em “Central de Contas”.

Depois, acesse Suas informações e permissões » Histórico de pesquisa » Manter pesquisas por e escolha uma das quatro opções disponibilizadas.