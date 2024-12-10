Navegue

Como limpar automaticamente o histórico de pesquisas no Instagram [iPhone e web]

Pedro Henrique Nunes
10/12/2024 • 08:00
Nós já ensinamos, por aqui, como é possível limpar o histórico do Instagram de forma manual. Ocorre que o aplicativo da Meta também permite fazer isso automaticamente.

É possível manter as pesquisas por 3 dias, 7 dias, 14 dias ou “Padrão”, opção na qual o Instagram armazena essas pesquisas por apenas 30 dias. Veja como alterar esse comportamento! 📱

Com o app aberto no seu iPhone — ou pelo site da rede —, faça o seguinte:

  • No iPhone: toque na aba da sua foto (no canto inferior direito), depois nos três risquinhos (no canto superior direito) e em “Central de Contas”.
  • Na web: clique em “Mais”, em “Configurações” e em “Central de Contas”.

Depois, acesse Suas informações e permissões » Histórico de pesquisa » Manter pesquisas por e escolha uma das quatro opções disponibilizadas.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
