Como ver o histórico dos anúncios com que você interagiu no Instagram [iPhone e web]

O Instagram, além de oferecer a possibilidade de você acompanhar as publicações de amigos, familiares, outras pessoas e empresas, também oferece conteúdos patrocinados por marcas — que podem (ou não) ser do seu interesse.

Publicidade

Quem nunca interagiu com um anúncio, depois tentou lembrar exatamente qual era a empresa mas não conseguia de jeito nenhum? Pois saiba que é possível conferir, posteriormente, os anúncios com os quais você interagiu na rede social da Meta.

Veja como proceder! 😉

Como ver os anúncios com os quais você interagiu no Instagram pelo iPhone

Com o app aberto, toque na aba da sua foto (no canto inferior direito) e selecione os três risquinhos, no canto superior direito.

Publicidade

Escolha “Central de Contas”, “Preferências de anúncios” e, na aba “Personalizar anúncios”, toque em “Ver tudo” ao lado de “Atividade de anúncios”.

Para obter mais informações sobre o anúncio em si, selecione-o.

Como ver os anúncios com os quais você interagiu no Instagram pela web

Acesse o site do Instagram e faça o login na sua conta. No canto inferior esquerdo, escolha “Mais” e vá até “Configurações”.

Após selecionar “Central de Contas”, clique em “Preferências de anúncios” e em “Ver tudo”, ao lado de “Atividade de anúncios”.

via Olhar Digital