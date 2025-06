Conceito do FlatMac, precursor do iPad, é recriado por designer

Um conceito de design da Apple, criado nos anos 1980, ganhou vida pelas mãos do designer Kevin Noki, que recriou o FlatMac, um protótipo originalmente idealizado pelo designer industrial Hartmut Esslinger.

Publicidade

Considerado, de certa forma, um precursor dos tablets modernos, o FlatMac permaneceu como um conceito até que Noki encarou o desafio de construir uma versão funcional usando tecnologias e ferramentas de design atuais.

Noki registrou todo o processo em um longo vídeo no YouTube, mostrando como transformou o conceito em realidade. Ele usou impressão 3D para criar a estrutura do FlatMac, que funciona com um Raspberry Pi 4 emulando o sistema Macintosh.

O dispositivo ainda conta com entradas e saídas modernas, como HDMI e USB, além de componentes como uma tela reaproveitada de um iPad quebrado e uma unidade de disquete com mecanismo de ejeção motorizado.

Publicidade

O design presta homenagem à icônica linguagem de design Snow White, criada por Esslinger e sua empresa, a frog design, para a Apple nos anos 1980. Noki buscou e obteve informações detalhadas do próprio Esslinger, antes de iniciar o projeto. Ele também usou o livro de Esslinger, “Keep It Simple: The Early Design Years of Apple”, como referência para compreender o conceito original.

O FlatMac recriado incorpora várias modificações modernas, incluindo keycaps personalizados para o teclado mecânico e um banco de energia USB que alimenta o dispositivo por cerca de uma hora.

Noki até usou o FlatMac finalizado para projetar um pôster promocional no estilo das campanhas da Apple da época. O pôster, vale destacar, foi impresso em uma gráfica que ainda aceita disquetes.

Publicidade

O projeto chamou atenção pela dedicação em preservar a história do design da Apple. Mesmo que o FlatMac não seja tão prático como produto, ele mostra como um entusiasta pode transformar uma ideia retrofuturista em uma peça real da história da tecnologia.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.